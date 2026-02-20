Banco Central: desde el 24 de febrero de 2026, circularán los billetes de RD$2 mil, año 2025

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó que desde del martes 24 de febrero de 2026, circularán los billetes de RD$2 mil año 2025.

"Estos billetes, cuya fabricación se ordenó mediante licitación pública internacional en mayo de 2025, contienen las mismas características de seguridad de los billetes de RD$2,000.00 actualmente en circulación", indicó el Banco Central.

En ese orden, apuntó que esos billetes mantendrán su fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas y privadas.

Las especificaciones de los billetes de RD$2 mil.

Esta emisión se hace en virtud de las disposiciones contenidas en los Artículos 228, 229 y 230 de la Constitución de la República Dominicana y del Artículo 25, literales a) y c) de la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02.

El Banco Central exhorta a la ciudadanía a que, ante cualquier duda con estos u otros billetes o monedas, consulte las informaciones disponibles en su página web.