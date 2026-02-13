Novedoso
Banco Central informa desde el 17 de febrero 2026, circularán los billetes de RD$1000 año 2025
El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó que, desde el martes 17 de febrero del 2026 iniciará la circulación de los billetes de RD$1,000.00 año 2025.
"Estos billetes, cuya fabricación se ordenó mediante licitación pública internacional en mayo de 2025, contienen las mismas características de seguridad de los billetes de RD$1,000.00 actualmente en circulación, los cuales mantendrán su fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas y privadas", puntualizó la entidad.
Características
Estos billetes se emiten en virtud de las disposiciones contenidas en los Artículos 228, 229 y 230 de la Constitución de la República Dominicana y del Artículo 25, literales a) y c) de la Ley Monetaria y Financiera No. 183-02, indicó el Banco Central.
En ese orden, la entidad financiera exhortó a la ciudadanía a que, ante cualquier duda con estos u otros billetes o monedas, consulte las informaciones disponibles en su página web: bancentral.gov.do