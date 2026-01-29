Banco Central mantiene invariable su tasa de política monetaria

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

BCRD mantiene invariable su tasa de política monetaria

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD), en su reunión de política monetaria de enero de 2026, decidió mantener sin cambios su tasa de interés de política monetaria (TPM), en 5.25 % anual.

Asimismo, la tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez (Repos a 1 día) permanece en 5.75 % anual, mientras la tasa de depósitos remunerados (Overnight) continúa en 4.50 % anual.

Para esta medida se tomó en consideración el incremento de la incertidumbre global, así como las presiones inflacionarias recientes, asociadas principalmente al impacto de choques de oferta sobre los precios de los alimentos.

Asimismo, se ponderó que el mecanismo de transmisión de la política monetaria ha estado operando de forma eficiente, lo que ha contribuido a condiciones financieras favorables a través de menores tasas de interés bancarias.

En el entorno internacional, la economía de Estados Unidos de América (EUA) se ha mantenido resiliente con perspectivas de crecimiento que se revisan al alza hasta alcanzar 2.1 % en 2025 y 2.4 % en 2026, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En tanto, la inflación interanual se situó en 2.7 % en diciembre, por encima de la meta de 2.0 % de la Reserva Federal (Fed), mientras que se han moderado los riesgos de que continúe el debilitamiento del mercado laboral. Ante este panorama, la Fed mantuvo su tasa de interés de referencia en el rango de 3.50 – 3.75 % anual en su reunión de enero, previéndose que se reanuden los recortes de tasas de interés a mediados del presente año.

En la Zona Euro, la actividad económica crecería 1.4 % en 2025 y 1.3 % en 2026, afectada por los conflictos geopolíticos y la incertidumbre comercial. Mientras, la inflación interanual se ubicó en 1.9 % en diciembre de 2025, en torno a la meta del Banco Central Europeo (BCE). En este contexto, los analistas de mercado esperan que el BCE mantenga su tasa de referencia sin cambios durante el año 2026.

En América Latina, el crecimiento económico continuaría moderado, con una expansión prevista de 2.4 % en 2025 y 2.2 % en 2026, a la vez que la inflación permanece dentro del rango meta en casi todos los países. Luego de las reducciones en sus tasas de política monetaria durante el año 2025, la mayoría de los bancos centrales de la región mantuvieron sin cambios sus tasas de referencia en enero de 2026.

Respecto a las materias primas, el precio por barril del petróleo intermedio de Texas (WTI) incrementó recientemente hasta situarse en torno a US$65 al cierre de enero, influenciado por mayores tensiones geopolíticas. Asimismo, el precio del oro se sitúa en máximos históricos, por encima de los US$5,000 por onza troy, al ser utilizado como refugio de valor en un contexto de alta incertidumbre. La evolución del precio de este metal representa una mejoría en los términos de intercambio para la República Dominicana, lo que continuaría influenciando positivamente la cuenta corriente de la balanza de pagos.

En el entorno nacional, la inflación interanual se ubicó en 4.95 % en diciembre de 2025, dentro del rango meta de 4.0 % ± 1.0 %. No obstante, los precios de los alimentos continúan afectados por choques de oferta exógenos a la política monetaria, tales como el impacto de eventos climáticos, que incidieron en la producción y comercialización de bienes agropecuarios. Asimismo, la inflación subyacente ha sido afectada por los incrementos en los servicios de suministro de alimentos ante los mayores precios de estos insumos, ubicándose en 4.85 % interanual, dentro del rango meta establecido en el programa monetario.

El sistema de pronósticos del BCRD señala que, si bien la inflación local continuaría afectada en el corto plazo por estos choques, se prevé que su impacto se disiparía gradualmente durante los próximos trimestres en la medida que se normalicen las condiciones de oferta. De esta forma, se espera que la inflación general y la subyacente se ubiquen dentro del rango meta de 4.0 % ± 1.0 % al cierre del año 2026. Asimismo, los analistas del mercado esperan que las presiones inflacionarias recientes se moderen durante el presente año, manteniendo ancladas sus expectativas de mediano plazo en torno a 4 %, centro del rango meta.

Por otro lado, el indicador mensual de actividad económica (IMAE) registró una expansión interanual de 2.3 % en el mes de diciembre. De esta forma el crecimiento acumulado en el año 2025 se ubicó en 2.1 %, impulsado principalmente por los sectores de agropecuaria y minería; así como por los servicios de intermediación financiera y hoteles, bares y restaurantes, entre otros. Hacia adelante se prevé una recuperación gradual de la actividad económica, con una expansión proyectada en torno a 4.0 % para el año 2026, apoyada en un mayor ritmo de ejecución de la inversión pública y en condiciones financieras favorables.

Es importante destacar que, el BCRD redujo la TPM en 50 puntos básicos de forma acumulada en el segundo semestre de 2025, ubicándola en torno a una postura monetaria neutral, al considerar las expectativas de inflación. A la vez, el BCRD implementó el programa de provisión de liquidez de RD$81 mil millones aprobado por la Junta Monetaria para la canalización de financiamiento a los sectores productivos en condiciones favorables.

En la medida que ha estado operando el mecanismo de transmisión de la política monetaria, las condiciones financieras se han flexibilizado, lo que contribuiría a dinamizar la demanda interna. En efecto, se ha observado una disminución significativa en la tasa de interés interbancaria al pasar de un máximo de 12.6 % en junio de 2025 a 7.1 % anual en enero de 2026. Asimismo, la tasa pasiva promedio ponderado de la banca múltiple ha disminuido de 9.6 % a 5.9 % con respecto a enero de 2025; mientras que la tasa activa promedio ponderado ha bajado de 15.2 % a 13.5 % en el mismo periodo.

En tanto, el crédito al sector privado en moneda nacional ha registrado un crecimiento interanual en torno a 8 % en enero, impulsado por los préstamos a los sectores productivos. Asimismo, los agregados monetarios se expanden a tasas superiores al crecimiento del PIB nominal.

En cuanto al sector externo, las remesas alcanzaron US$11,866.3 millones al cierre de 2025 (crecimiento de 10.3 %), mientras las exportaciones totales ascendieron a US$ 15,930.6 millones (14.4 %) impulsadas por las mayores exportaciones de oro. En ese sentido, se estima que el déficit de cuenta corriente se ubicaría en torno a 2.4 % del PIB en 2025, siendo totalmente financiado por la inversión extranjera directa proyectada de US$4,900 millones.

El buen desempeño de las actividades generadoras de divisas ha contribuido al mantenimiento de la estabilidad relativa del tipo de cambio, con una depreciación interanual de 3.1 % en 2025 y de alrededor de 2.0 % en el mes de enero. Asimismo, las reservas internacionales se ubicaron al cierre del año 2025 en unos US$14,700 millones, equivalente a más de 11 % del PIB y 5 meses de importaciones, superando las métricas recomendadas por el FMI.

Es importante resaltar que la economía dominicana cuenta con fuertes fundamentos y un sector productivo resiliente, que se reflejan en una mejor percepción de riesgo país con relación al promedio de América Latina y otras economías emergentes. En este entorno internacional desafiante, el Banco Central de la República Dominicana seguirá monitoreando la evolución de la economía y evaluando los espacios para continuar adoptando oportunamente las medidas que contribuyan a impulsar la actividad económica, reiterando su compromiso de mantener la inflación dentro del rango meta.