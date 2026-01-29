¿De dónde sacó el arma Ankelsy Valerio con la que mató a su hermana Anelsy Ceballos?

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

Ankelsi Valerio, la joven de 20 años que el pasado miércoles en la noche le quitó la vida a su hermana Anelsy Ceballos, de 13, en San Francisco de Macorís, provincia Duarte, dio su versión sobre el arma que usó durante el incidente.

“Esas armas estaban…donde yo vivo hay unas casas abandonadas, que hay hasta un chasis, no sé de qué vehículo. Y un día yo estaba buscando a mi perrito directamente allá y entré y las vi que estaban envueltas en unas cosas tiradas en un rincón ahí. Yo vi, vi lo que era, desenvolví y volví y las dejé ahí”, aseveró la joven.

La señalada dijo que, posteriormente, el día del hecho, recordó que había dejado las armas en ese lugar. “Cuando entré a (mi) casa, cuando me veo que estoy cortada y eso, salí, me acordé de eso (de las armas), fui, salí, cogí todo y le tiré a él, pero no fue a mi hermana. Cuando mi hermana vio que fui a tirarle a él, (ella) se puso de escudo”.

Valerio aseguró que su intención era disparar contra Enmanuel Núñez Batista, el novio de su hermana, quien resultó herido de bala y sobre quien alegó acostumbraba a maltratar a Anelsy.

“Mi cuñado y yo tuvimos una discusión, venimos discutiendo desde adentro (de la casa), porque él le pegó a mi hermana delante de mí y hasta le hizo una pequeña cortada por ahí (en un brazo), y discutimos porque yo le dije a él que no le diera a Anelsy, porque me habían dicho varias veces que él le daba y le daba; que por favor no le diera a Anelsy, porque su familia es guapa y ella también tiene familia y yo voy a salir a defenderla a ella”, contó la joven.

Indicó que, luego de una intensa pelea con intercambio de golpes, ambos estaban forcejeando, pero su hermana buscó un machete para defenderlo a él y, supuestamente, la hirió. “Yo nunca fui (con el arma) para donde mi hermana. Cuando ella vio que yo le iba a disparar a él, ella se entró como un escudo; nunca le quise dar a ella”, reiteró.

Luego de las detonaciones, la señalada dijo desconocer dónde puso el arma. Al momento de la publicación de esta nota, las autoridades no se habían referido a ese tema específico sobre el hecho.

Anelsy (a la derecha) murió por herida de bala, confirmó la Policía Nacional. Ankelsi (a la izquierda) dijo que no quería matar a su hermana.

La Policía investiga

Valerio se entregó a las autoridades en la provincia La Vega este jueves. Posteriormente, fue trasladada al Hospital Regional Doctor Luis Morillo King, donde fue evaluada médicamente, y luego puesta a disposición de la Subdirección Regional de la Policía Nacional en la provincia Duarte, en buen estado de salud física y mental, para los fines legales correspondientes.

La Policía Nacional reiteró que el caso permanece bajo investigación, en coordinación con el Ministerio Público, a fin de esclarecer completamente las circunstancias en que ocurrió el hecho.