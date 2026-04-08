Metro, Teleférico y OMSA: ¿Qué está funcionando hoy?

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Ante las intensas lluvias que han afectado este miércoles el Gran Santo Domingo, surge la inquietud entre los ciudadanos sobre la operatividad del transporte público.

El sistema integrado, compuesto por el Metro de Santo Domingo, el Teleférico de Santo Domingo y la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses, mantiene servicio.

De acuerdo con informaciones recientes, la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) informó este miércoles 8 de abril de 2026 que mantiene su servicio de transporte, cumpliendo así con su misión de satisfacer las necesidades de movilidad de sus usuarios.

No obstante, la institución ha reforzado sus medidas preventivas ante las fuertes lluvias que afectan gran parte del país, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios y colaboradores.

Como parte de su plan de contingencia, la OMSA ha realizado ajustes operativos en distintas rutas, priorizando aquellas de mayor demanda y evitando la circulación por zonas vulnerables a inundaciones.

Asimismo, los conductores han sido instruidos a desplazarse con mayor precaución, reduciendo la velocidad y cumpliendo estrictamente los protocolos de seguridad vial, a fin de prevenir incidentes en condiciones climáticas adversas.

La entidad mantiene un monitoreo constante de la situación meteorológica, en coordinación con los organismos de emergencia, lo que permite tomar decisiones oportunas en caso de ser necesario realizar desvíos o suspensiones temporales del servicio en áreas de riesgo.

En ese sentido, la OMSA exhorta a la ciudadanía a desplazarse solo por necesidad y a mantenerse atenta a las informaciones emitidas por los organismos oficiales de emergencia, así como a las redes sociales de la institución, ante cualquier eventualidad en el servicio.

Finalmente, la institución reiteró su compromiso de continuar ofreciendo un servicio seguro, eficiente y oportuno, adaptándose a las condiciones climáticas para salvaguardar la integridad de todos.

El Metro y Teleférico continúan operando con normalidad dentro de sus horarios habituales o ajustados, garantizando la movilidad de miles de usuarios en la capital.