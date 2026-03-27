Banco Mundial y sector eléctrico invertirán US$225 millones para modernizar la distribución eléctrica en RD

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Banco Mundial y las tres empresas distribuidoras de electricidad de República Dominicana (EDEs) acordaron este miércoles avanzar en la ejecución de un programa de modernización del sistema de distribución eléctrica que contará con una inversión de 225 millones de dólares financiados por el organismo multilateral, destinados a reducir las pérdidas técnicas y no técnicas y a mejorar la calidad del servicio.

La reunión, celebrada en Santo Domingo, fue encabezada por la representante del Banco Mundial en el país, Carolina Rendón, y el presidente del Consejo Unificado de las EDEs, Celso Marranzini, acompañados por los gerentes generales de Edenorte, Gustavo Martínez; Edesur, José Luis Actis; y Edeeste, Emilio Contreras.

"La continuidad del apoyo del Banco Mundial es fundamental, con un enfoque específico en la eficiencia de distribución y el fortalecimiento institucional de las EDEs", señaló Marranzini durante el encuentro.

Por su parte, Rendón ratificó el compromiso de la institución con el sector, subrayando que el Banco Mundial pone a disposición de sus países clientes su conocimiento global en la implementación de programas de medición inteligente, reducción de pérdidas, mejora de la gestión comercial de las distribuidoras y viabilidad financiera del sector.

El programa

El Programa de Mejoramiento de Redes de Media y Baja Tensión y Normalización de Clientes tiene como objetivo fortalecer la sostenibilidad financiera del sector eléctrico, reducir las pérdidas totales de energía y elevar la calidad del servicio en las zonas intervenidas.

A través de esta iniciativa estratégica se rehabilitarán 1.182 kilómetros de redes eléctricas y se normalizarán 219.080 suministros, con un impacto positivo directo en 197.172 hogares y 21.908 comercios, para un total estimado de 580.000 personas beneficiadas en todo el territorio nacional.

Durante la reunión, los tres gerentes generales presentaron las acciones que actualmente se desarrollan en cada distribuidora, con base en una gestión de objetivos clave orientada a resultados.

Plataforma de Gestión de Datos de Medición

El financiamiento también contempla la implementación de una Plataforma de Gestión de Datos de Medición que centralizará la información proveniente de los sistemas de medición remota y de las plataformas corporativas de las EDEs.

Esta herramienta permitirá gestionar medidores prepago y pospago, ejecutar cortes y reconexiones remotas, detectar irregularidades mediante algoritmos especializados y generar órdenes de inspección en tiempo real. Asimismo, facilitará balances energéticos por transformador, fortaleciendo el control de pérdidas, la precisión en la facturación y la toma de decisiones basada en datos.

Zonas de intervención

La distribución territorial del programa cubre las tres áreas de concesión del país. En el área de Edenorte, los trabajos se concentrarán en localidades de las provincias La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal, Duarte y Samaná, donde se ejecutarán proyectos de rehabilitación de redes y normalización de suministros en sectores residenciales y comerciales.

En el área de Edeeste, las acciones se concentrarán en sectores de las provincias Santo Domingo, Higüey y La Romana, mientras que las intervenciones de Edesur abarcarán distintos circuitos de la provincia San Cristóbal.

Esta distribución territorial, según se informó, asegura un alcance equilibrado a nivel nacional, priorizando áreas con mayores niveles de pérdidas y mayor vulnerabilidad en el servicio eléctrico.

Las autoridades reafirmaron durante el encuentro su compromiso con una ejecución coordinada y transparente entre las tres distribuidoras, garantizando criterios técnicos homogéneos, uso eficiente de los recursos y cumplimiento estricto de los procesos de compras y contrataciones.

Con esta inversión, el Gobierno dominicano y el Banco Mundial consolidan, según los participantes, un paso firme hacia la modernización estructural del sistema de distribución eléctrica, sentando las bases para un servicio más estable, sostenible y acorde con las necesidades actuales del país.