¿Tiene RD petróleo? La propuesta que revive el debate energético

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El internacionalista, politólogo y catedrático Luis González afirmó que la República Dominicana, como importador neto de combustibles fósiles, debe asumir la actual crisis energética mundial como una oportunidad para acelerar la transición hacia energías alternativas.

González recordó que el país no produce petróleo ni gas natural y carece de reservas conocidas, lo que lo obliga a depender de las importaciones, y aunque en el pasado se realizaron estudios que sugerían posibles indicios de petróleo en zonas como Charco Largo, nunca se han confirmado reservas explotables.

Destacó que el país cuenta con condiciones privilegiadas para el desarrollo de la energía solar y eólica,

“No tenemos petróleo, no tenemos gas natural, no tenemos ni siquiera carbón. El país tiene que enfocarse en energías alternativas, que cada día son más baratas y más eficientes”, expresó.

El analista explicó que la crisis actual se vincula directamente con los conflictos en Medio Oriente, señalando que la agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta de este país han disparado la incertidumbre en los mercados energéticos, afectando a países como la República Dominicana.

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“No tenemos que estar supeditados a esas luchas geopolíticas. Debemos ver esto como una oportunidad”, subrayó.

Destacó que el país cuenta con condiciones privilegiadas para el desarrollo de la energía solar y eólica, y que la mitad de la matriz energética nacional podría ser fotovoltaica, dado que los paneles solares son cada vez más baratos y eficientes. En su análisis, puso como ejemplo a China, que ya lidera la instalación de energías renovables a nivel mundial y se encamina hacia la autosuficiencia energética para 2030.

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“Debemos mirar hacia China, que tiene el know-how y costos más bajos, y dejar de lado la dependencia de Estados Unidos”, agregó.

Insistió en que la República Dominicana debe asumir la transición energética como un proyecto nacional. “La crisis actual es un mensaje: debemos apostar por energías limpias y sostenibles. Esa es nuestra verdadera riqueza”, concluyó.