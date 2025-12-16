Banco Popular elegido “Banco del Año 2025” para revista The Banker

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Banco Popular Dominicano recibió la distinción como Banco del Año 2025 en la República Dominicana por la reconocida publicación financiera The Banker, del grupo Financial Times, durante una ceremonia celebrada en Londres el pasado 3 de diciembre.

En la ceremonia se resaltó el posicionamiento del Banco Popular como la entidad bancaria con mejor desempeño en el mercado dominicano durante el período evaluado, superando a sus pares en áreas clave como resultados financieros, iniciativas estratégicas, innovación tecnológica, programas de sostenibilidad y calidad del servicio a clientes personales y corporativos.

Con el nuevo reconocimiento de The Banker en este año, el Banco Popular suma siete galardones como Banco del Año por parte de esta revista británica, tras haber sido reconocido anteriormente en los años 2002, 2010, 2013, 2019, 2020 y 2022.

El presidente ejecutivo del Banco Popular, Christopher Paniagua, valoró con satisfacción este galardón y dijo que refleja la dedicación del banco al servicio y su compromiso continuo para impulsar el desarrollo económico, social y medioambiental del país.

Este galardón, que resalta el desempeño de las instituciones financieras más destacadas a nivel global, se otorga basado en criterios exigentes.

The Banker solicita a los bancos postulantes tres años de información del balance general, presentando cifras de desempeño al cierre de cada ejercicio.

Y deben ofrecer respuestas a los ejes de evaluación de iniciativas estratégicas, tecnología, nuevos productos y servicios, y sostenibilidad. Los bancos compiten dentro de sus respectivos mercados locales y solo una institución es seleccionada.