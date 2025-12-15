Banco Caribe cita logros alcanzados del 2025

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con un emotivo y significativo encuentro, Banco Caribe celebró su Evento Corporativo, en el reunió a aliados estratégicos, clientes, colaboradores y miembros del consejo en una noche que reconoció los logros del año, fortaleció alianzas y proyectó una visión compartida hacia el futuro.

Edgar del Toro, presidente ejecutivo de Banco Caribe, expresó su orgullo al compartir los avances alcanzados en el 2025. Entre los principales hitos, destacó el crecimiento sostenido en cartera y captaciones, la evolución de su aplicación móvil y canales digitales. Uno de los momentos clave de la noche fue la presentación oficial de la nueva Tarjeta Empresarial Banco Caribe – VISA, una propuesta robusta diseñada para potenciar la eficiencia financiera del segmento empresarial y el ecosistema PYME y la primera tarjeta Infinite Empresarial del mercado dominicano. Esta alianza con VISA soluciones financieras a las necesidades de sus clientes corporativos.