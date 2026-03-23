Banco Santa Cruz promueve ahorro

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Con el fin de promover la educación financiera y la cultura del ahorro en los jóvenes, el Banco Santa Cruz participó en la Semana Económica y Financiera del Banco Central celebrada del 16 al 20de marzo en la sede del organismo regulador en Santo Domingo, así como en Santiago y en Baní, provincia Peravia.

En esta versión, la entidad contó con un stand con el que motivó a los niños y adolescentes a ganar monedas, través de un quiz digital, para depositarlas en una gran alcancía y desbloquear premios sorpresas, a medida que demostraran más conocimientos financieros.

Manuel Vilchez, experto financiero, dictó una charla a 120 jóvenes entre 15 y 18 años, sobre la importancia de organizar sus finanzas desde el momento en que empiezan a recibir dinero y cómo adoptar buenos hábitos que les permitan construir una vida financiera estable.

Esta charla también estuvo dirigida a jóvenes con discapacidad auditiva, quienes contaron con un traductor de lengua de señas, una muestra del compromiso del banco con promover una educación financiera más accesible. En Santo Domingo se realizó la dinámica “Decora tu alcancía”, con la que se incentivó a los niños y adolescentes a tener una cultura de ahorro desde temprana edad