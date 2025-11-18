Banesco inaugura otra sucursal en SD

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Banesco Banco Múltiple anunció la apertura de su nueva sucursal en Plaza Paseo 27, ubicada en la prolongación avenida 27 de Febrero, espacio que sustituye las operaciones de la oficina anteriormente localizada en la avenida Luperón.

El presidente ejecutivo de Banesco, Juan Carlos Carneiro, dijo que “la nueva sucursal, que representa un paso más en el proceso de modernización y expansión de la entidad en el país, se distingue por su diseño contemporáneo, mayor amplitud y funcionalidad, concebida para ofrecer una experiencia bancaria más cómoda, ágil y accesible.

Esta acción responde al compromiso de Banesco con la innovación y la mejora continua, garantizando a los clientes un entorno más eficiente y alineado con sus necesidades actuales”.

Agregó que con esta apertura el banco reafirma la intención de seguir acercando soluciones financieras modernas e innovadoras a sus clientes y al público en general.