Scotiabank designa a Jabar Singh

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Scotiabank anunció la designación de Jabar Singh como Country Head de República Dominicana y el Caribe, con efectividad a partir del 1 de enero de 2026. Jabar asumirá el liderazgo de la operación en el país, en reemplazo del actual Country Head, Gonzalo Gil, quien, tras una exitosa carrera de más de 13 años en Scotiabank.

Jabar es un líder destacado con una distinguida trayectoria de más de 20 años, que abarca múltiples países y líneas de negocio. Desde que se incorporó a Scotiabank en 2009, ha ocupado cargos directivos en banca corporativa y de inversión, banca comercial y banca mayorista en Canadá, República Dominicana, Chile y Colombia. Como presidente y CEO de Scotiabank Colpatria, desempeñó un rol fundamental en impulsar el crecimiento y la transformación.