Banreservas se consagra con gran número de premios

El Banco de Reservas se consagró como la institución financiera del país con más reconocimientos internacionales en 2025, entre ellos el importantísimo renglón de seguridad y funcionalidad en el entorno digital.

Las premiaciones destacan también lo relativo con sus altos índices de solvencia.

Al valorar los reconocimientos internacionales, el presidente ejecutivo, doctor Leonardo Aguilera, afirmó que estos galardones confirman la robustez y el firme liderazgo de Banreservas en el sistema financiero dominicano y regional.

Destacó que la entidad ha mantenido un desarrollo sostenido durante 84 años de una historia de compromiso y respaldo a todos los sectores productivos del país.

Los reconocimientos provienen de la connotada revista internacional Global Finance, al concederle los premios de Mejor banco digital corporativo y empresarial del país, Mejor Banco de la República Dominicana, Mejor proveedor de financiamiento del comercio exterior. También, Mejor proveedor de financiamiento de la cadena de suministro en el Caribe y Mejor proveedor de financiamiento de comercio exterior en el área.

Otros de los reconocimientos otorgados por la mencionada revista son Mejor banco para pymes de la República Dominicana, y Mejor banco para pymes de la región el Caribe.

Asimismo se suma la prestigiosa revista internacional World Finance, al galardonarlo como Mejor banco comercial, Mejor banco de consumo, Mejor gobierno corporativo y Mejor grupo bancario de República Dominicana.

En adición a los reconocimientos, agencia calificadora Moody’s otorgó a Banreservas la calificación de largo plazo AAA, con perspectiva Estable, distinción que indica el máximo índice de solvencia.