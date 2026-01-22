Banreservas financia inversiones españolas en turismo por más de US$175 millones

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Madrid, España.– El Banco de Reservas ha desembolsado más de US$175 millones para respaldar diversos proyectos turísticos de capital español, los cuales contemplan la construcción de aproximadamente 9,500 habitaciones hoteleras en distintas localidades de la República Dominicana.

La información fue ofrecida por el doctor Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas, en el marco de la celebración de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, que se realiza esta semana en la capital española.

Aguilera explicó que la inversión total impulsada por grupos hoteleros españoles como Globalia, Martinón, Fuerte Group, Cobbo Bay Developers y Centurium Bay Company, entre otros, se estima en alrededor de US$1,500 millones, fortaleciendo así la relación bilateral entre el empresariado de la nación ibérica y la República Dominicana.

Destacó la importancia de que grandes cadenas hoteleras españolas continúen apostando por el país, al considerar que estas inversiones contribuyen de manera significativa al desarrollo sostenible del turismo y a la generación de empleos.

Asimismo, resaltó el respaldo financiero de Banreservas para la dinamización del sector turístico, lo que ha permitido consolidar a la República Dominicana como uno de los principales destinos de inversión española en América Latina.

Miches emerge como nuevo polo turístico

El presidente ejecutivo de Banreservas también subrayó los financiamientos otorgados por la institución en el emergente polo turístico de Miches, los cuales superan los US$276 millones, vinculados a inversiones por más de US$641 millones, que permitirán la construcción de 2,020 habitaciones hoteleras.

Indicó que este nivel de respaldo posiciona a Banreservas como el mayor financiador del turismo en esa zona, y agregó que actualmente se evalúan nuevos proyectos para Miches, que proyectan inversiones superiores a los US$1,800 millones, de los cuales se prevén financiamientos por encima de los US$700 millones.

Finalmente, Aguilera destacó que la cartera de crédito de Banreservas para el sector turístico supera los RD$61,000 millones, lo que representa el 45 % del financiamiento total de la banca local, consolidando a la entidad como el principal impulsor financiero del turismo en la República Dominicana.

Esta realidad refleja el liderazgo indiscutible de Banreservas dentro del sistema financiero nacional, especialmente en el respaldo a los sectores productivos estratégicos del país, como el turismo.