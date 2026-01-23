Banreservas lidera en FITUR 2026 con acuerdos de inversión superiores a US$6,500 millones

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Madrid.- El Banco de Reservas logró en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026 acuerdos de inversión superiores a los US$6,500 millones, los cuales se traducirán en expectativas de financiamiento por más de US$4,200 millones para el desarrollo de proyectos turísticos en la República Dominicana.

Estos acuerdos fueron el resultado de intensas jornadas de trabajo que incluyeron más de 60 reuniones estratégicas sostenidas por el equipo de Banreservas con inversionistas del sector turístico y turoperadores de alcance global.

El presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, resaltó que estas inversiones permitirán la construcción de aproximadamente 11,000 nuevas habitaciones hoteleras, distribuidas en distintos polos turísticos del país.

“Culminamos una intensa jornada de trabajo orientada a fortalecer la diversificación del turismo y la expansión geográfica de las inversiones, que incluyó más de 60 reuniones con actores clave del sector. Como resultado, se identificaron oportunidades de inversión por más de US$6,500 millones, de las cuales las expectativas concretas de financiamiento superan los US$4,200 millones”, detalló Aguilera.

Aguilera indicó que Banreservas se consolidó en FITUR 2026 como el principal banco financiador del turismo dominicano, reafirmando su liderazgo dentro del sistema financiero nacional.

Asimismo, destacó que dos terceras partes de las inversiones que llegarán al país estarán respaldadas por Banreservas, lo que evidencia su firme compromiso con el desarrollo sostenible del turismo como motor de la economía nacional.

Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de BanreservasFuente externa

Explicó que los compromisos alcanzados abarcan más de 30 nuevos proyectos hoteleros, así como puertos de cruceros y parques temáticos, generando un impacto significativo en la economía local y en toda la cadena de valor del sector.

Las jornadas de reuniones se desarrollaron del 19 al 23 de enero, período en el cual la institución financiera concretó acuerdos que garantizarán nuevas oportunidades de inversión y dinamizarán el tejido productivo nacional.

Por su parte, el ministro de Turismo, David Collado, señaló que los tres principales bancos del país lograron en FITUR 2026 acuerdos de inversión conjuntos superiores a los RD$855,000 millones para los próximos cuatro años, calificando esta edición como la más exitosa para la República Dominicana.

Collado afirmó que estos resultados consolidan el posicionamiento del país como uno de los destinos turísticos más atractivos de la región.

El doctor Aguilera felicitó el trabajo de la delegación dominicana liderada por el ministro Collado, destacando la eficiencia con la que se ejecutan los lineamientos trazados por el presidente Luis Abinader.

De igual manera, Juan Bancalari, presidente de Asonahores, reconoció el desempeño de la banca dominicana durante FITUR 2026, celebrada del 19 al 23 de enero en el recinto ferial IFEMA, en Madrid, España.