República Dominicana logra acuerdos en FITUR por más de 885 mil millones de pesos

MADRID, España.– República Dominicana reafirmó su liderazgo en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, al cerrar con negociaciones por más de US$13,370 millones de dólares, lo que equivale a unos RD$885,680 millones, informó el ministro de Turismo, David Collado.

"Ese es un número extraordinariamente impresionante. Definitivamente: ha sido un éxito total nuestra participación en FITUR", dijo el ministro Collado.

Acompañado de representantes de los principales Bancos Comerciales y de la Asociación de Hoteles y Turismo (ASONAHORES), el funcionario pasó balance de lo que fueron los resultados de las reuniones de negocios que sostuvieron en el marco de FITUR.

Informó que producto de esas negociaciones el Banco Popular logró acuerdos por US$6,200 millones, el Banco de Reservas por US$4,200 millones y el Banco BHD US$2,970.

El ministro Collado dijo esas cifra fue el resulta de más de 150 reuniones de negocios que sostuvieron los bancos comerciales en el marco de FITUR, donde participaron 60 empresas como coexpositores.

Informó que en total se desarrollaron aproximadamente 1,500 reuniones de negocios privadas que fortalecieron la cadena de valor y posicionaron a los proveedores locales como aliados indispensables para el éxito de los proyectos extranjeros en el país.

Esas operaciones financieras garantizarán, en los próximos tres años cerca de 10,000 nuevas habitaciones hoteleras (excluyendo proyectos inmobiliarios y mixtos), lo que incrementará la capacidad operativa anual para recibir a más 500,000 turistas adicionales, indicó el ministro de Turismo.

Dijo, también, que se lograron importantes acuerdos con líneas aérea para garantizar que más turistas europeas sigan llegando República Dominicana.

Atribuyó el éxito del país en FITUR a la fuerte alianza que existe entre los sectores público y privado.

Roadshow "Meet in Paradise": Conectando con los actores del mercado europeo

La noche del martes 20 de enero, el evento "Meet in Paradise" se convirtió en el epicentro del turismo en Madrid, mostrando los atractivos de la República Dominicana de una forma innovadora, con impresionantes audiovisuales que demuestran la fortaleza del país como destino turístico. El encuentro reunió a más de +1,200 participantes, incluyendo:

* +500 agentes de viajes y turoperadores españoles y +200 del resto de Europa.

* +25 representantes de líneas aéreas.

* +50 líderes de la banca privada y fondos de inversión.

Foro de Inversiones: Confianza en el destino

Durante el Foro de Inversiones organizado por el Ministerio de Turismo, realizado en la mañana del jueves 22 de enero del 2026, se destacaron oportunidades de inversión en Punta Bergantín (Puerto Plata), Miches y Pedernales para incentivar el crecimiento de la infraestructura turística y relacionada en estas regiones, incrementando la oferta para poder recibir mayor flujo de turistas en el futuro.

En este evento se dieron cita +300 participantes, entre los cuales se encontraban fondos de inversión, asesores financieros, fondos inmobiliarios, fondos de infraestructura, oficinas de familia (“Family offices”) así como miembros del sector público y privado dominicana relacionados al sector.

En conjunto los proyectos presentados, para los cuales se está alimentando el apetito de inversión, totalizan +30 mil habitaciones hoteleras y no hoteleras, que se traducen, una vez construidas, en un potencial de +1 millón de turistas adicionales.

Un horizonte de crecimiento: 10,000 nuevas habitaciones hacia el 2028

Las proyecciones para el corto y mediano plazo posicionan al país en una trayectoria de crecimiento sin precedentes:

* En los próximos tres años se sumarán casi 10,000 nuevas habitaciones hoteleras (excluyendo proyectos inmobiliarios y mixtos), lo que incrementará la capacidad operativa anual para recibir a + 500,000 turistas adicionales.

* Miches como Polo Emergente: Este destino en el este del país se consolida con la adición de más de 900 unidades nuevas, por encima de las +2,000 ya existentes, con una capacidad proyectada de 88,413 turistas anuales adicionales a los +300 mil que ya visitaron la zona en 2025.

* Para finales del presente año 2026, se prevé la conclusión de 4,411 habitaciones bajo la normativa CONFOTUR, listas para acoger a 414,000 visitantesadicionales.

República Dominicana como importante Home Port de cruceros

En un impulso decisivo para el turismo marítimo, MSC Cruceros formalizó un acuerdo estratégico para establecer La Romana como un Home Port permanente mediante un nuevo programa operativo anual que iniciará en 2026. Esta iniciativa garantiza un flujo ininterrumpido de turistas más allá de las temporadas tradicionales, gracias a itinerarios semanales que incluirán a Isla Catalina como una experiencia de reserva natural exclusiva. La alianza, sellada con la presencia del CEO de MSC, Gianni Onorato, y ejecutivos de Central Romana y Casa de Campo, combina la robusta capacidad logística del puerto con el atractivo ecológico único de la región, consolidando el liderazgo dominicano en la industria de cruceros del Caribe.

Detalles estratégicos adicionales

* Turismo deportivo: El país consolida una robusta agenda de eventos deportivos internacionales para 2026, que incrementan el arribo de turistas a través de eventos como PGA Corales, Oceanman, World Baseball Classic Santo Domingo, ATP Cap Cana, y los Juegos Centroamericanos, entre otros.

* Conectividad Aérea: El Ministerio de Turismo blindó la conectividad con el viejo continente tras reunirse con los CEO y altos ejecutivos de TUI, Air Europa, World2Fly, Iberia, Neos, Discover y Edelweiss. Estasalianzas estratégicas con estas aerolíneas, que canalizan más del 90% del turismo europeo hacia el país, consolidan una oferta conjunta de +1 millón de asientos entrantes anuales en 2026.

* Anuncios hoteleros: FITUR 2026 fue el escenario para que diversos grupos anunciaran la llegada de nuevos hoteles. el Paradisus Miches (Grupo Puntacana y Meliá), un hotel sostenible de 600 habitaciones; el Hyatt Vivid Punta Cana, resort solo adultos de 467 suites ; y el Miches Grand, un megaproyecto de uso mixto que sumará más de 7,000 unidades.

Programa Cultural y Gastronómico

La estrategia 'Saborea el Paraíso' convirtió el stand de República Dominicana en FITUR 2026 en un epicentro cultural y gastronómico. Los visitantes disfrutarán de un recorrido diario por los sabores de diversos destinos turísticos, maridados con los productos más emblemáticos de la marca país, en un ambiente que integra folclore, música y artesanía en vivo para proyectar la identidad dominicana.