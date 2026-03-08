Banreservas realizará su tercera feria inmobiliaria en Estados Unidos

Publicado por HOY DIGITAL Creado: Actualizado:

El Banco de Reservas realizará su tercera feria inmobiliaria del 18 al 20 de marzo en Nueva York, y del 21 al 22 en Lawrence, Massachusetts, dirigida a la diáspora dominicana y a inversionistas de otras nacionalidades interesados en adquirir una vivienda en la República Dominicana.

La entidad financiera informó que dispondrá de atractivas tasas de interés, con financiamiento de hasta el 90 % del valor del inmueble y plazos de hasta 20 años, condiciones diseñadas para facilitar el acceso a soluciones habitacionales en el país.

El presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, destacó que esta iniciativa forma parte del compromiso de la institución con los dominicanos residentes en el exterior y con el fortalecimiento de los vínculos económicos entre la diáspora y la República Dominicana.

“Para Banreservas, la diáspora dominicana representa un pilar fundamental de nuestra economía y de nuestra identidad como nación. Con esta tercera feria inmobiliaria en Estados Unidos reafirmamos nuestro compromiso de acercar oportunidades de inversión y financiamiento a nuestros compatriotas que desean adquirir una vivienda en su tierra”, expresó Aguilera.

El ejecutivo explicó que en esta edición se ofertarán más de 6,000 unidades habitacionales, entre apartamentos, casas y villas, además de solares, con la participación de más de 30 desarrolladores, constructores e inmobiliarias, quienes brindarán asesoría especializada a los interesados.

“En esta feria pondremos a disposición proyectos inmobiliarios en distintas regiones del país, junto a desarrolladores de gran prestigio en el sector de la construcción, ofreciendo condiciones financieras atractivas que permitirán a muchos dominicanos hacer realidad el sueño de tener su casa en la República Dominicana”, indicó.

La feria se desarrollará de 10:00 de la mañana a 7:00 de la noche, en el Radio Hotel, piso 12, 500 West 181st Street, New York, NY 10033, y en el Parthum School Complex, 255 E. Haverhill St., Lawrence.

Los interesados pueden agendar su cita y precalificarse llamando al teléfono 1-332-456-2922 o visitando el sitio web: https://banreservas.com/feriainmobiliarianewyork

Aguilera señaló que estas iniciativas forman parte de la estrategia de internacionalización de la institución, apoyada en las oficinas de representación de Banreservas en Madrid, Nueva York y Miami, las cuales facilitan el acceso de los dominicanos en el exterior a servicios bancarios, financiamientos y asesoría especializada.

“Queremos que cada dominicano que vive fuera tenga la oportunidad de invertir con seguridad en su país y mantener vivo el vínculo con su tierra. Nuestro objetivo es seguir siendo el banco que acompaña a los dominicanos, dondequiera que se encuentren”, afirmó.

Con esta feria, Banreservas reafirma su liderazgo en el financiamiento del sector inmobiliario y su compromiso con la comunidad dominicana residente en el exterior, promoviendo oportunidades de inversión que contribuyen al desarrollo económico del país.