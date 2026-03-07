Banreservas reconoce a Chilote en aniversario 93 AC

Publicado por Gustavo Rodríguez Creado: Actualizado:

Por su brillante trayectoria durante más de seis décadas con las Aguilas Cibaeñas, Winston Chilote Llenas, recibió un merecido homenaje de parte del Banco de Reservas, presidido por el doctor Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de la entidad.

Chilote hizo un gran aporte al combinado mamey desde todos los puestos en que estuvo al frente. Banreservas entregó un reconocimiento especial a “Chilote” Llenas, una de las figuras más emblemáticas del béisbol dominicano, durante un acto conmemorativo por el 93 aniversario de las Águilas Cibaeñas. La distinción fue entregada por el presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Aguilera, en una actividad celebrada en el Centro Cultural Banreservas en Santiago, donde se resaltó la extraordinaria trayectoria de Llenas dentro del conjunto cibaeño y su impacto en el desarrollo del béisbol profesional dominicano.

Aguilera destacó que Llenas ha sido una pieza clave en la historia de las Águilas Cibaeñas, organización a la que ha servido en distintos roles a lo largo de décadas, incluyendo jugador, capitán, dirigente, gerente general, vicepresidente y presidente del equipo.

“Winston ha sido jugador, coach, gerente general, vicepresidente y presidente de las Águilas. Es el ídolo de todas las épocas del equipo y un ejemplo para el deporte dominicano”, destacó Aguilera al entregar la distinción en nombre del Banco de Reservas y de los más de 14 mil colaboradores de la institución.

El ejecutivo bancario también resaltó los valores que han marcado la vida de Llenas dentro y fuera del terreno de juego. “Hablar de Winston es hablar de un ícono del país, un emblema de honestidad, seriedad y pulcritud. Por eso el Banco de Reservas se honra en reconocer su trayectoria y su aporte al béisbol dominicano”, afirmó.

Durante la noche también se realizó un conversatorio dedicado a la historia y legado de las Águilas Cibaeñas, en el que se abordaron momentos emblemáticos del equipo, sus principales hazañas deportivas y la influencia que ha tenido la organización en el desarrollo del béisbol profesional dominicano.

Asimismo, los asistentes pudieron apreciar una exposición especial de trofeos, fotografías y objetos históricos del equipo, presentados por primera vez fuera del Estadio Cibao, como parte de una muestra instalada durante toda la noche en el Centro Cultural Banreservas.

Al recibir el reconocimiento, Llenas agradeció el gesto de Banreservas y expresó que la distinción representa un honor tanto para él como para las Águilas Cibaeñas, institución a la que ha dedicado gran parte de su vida como jugador, dirigente y ejecutivo.

En la ceremonia participó la presidenta del Voluntariado Banreservas, doctora Carmen Alicia Quijano de Aguilera, Víctor García Sued, presidente de las Aguilas, ex peloteros, deportistas y personalidades del béisbol que compartieron con Llenas.