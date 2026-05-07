Banreservas resalta capacidad atraer IED

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, destacó la capacidad que tiene el país para atraer inversión extranjera directa (IED), a pesar de la incertidumbre internacional derivada de conflictos bélicos y otros factores adversos.

Dijo que el incremento sostenido de la IED en los últimos años es un reflejo de la confianza que genera la administración del presidente Luis Abinader.

Indicó que la aplicación de políticas públicas transparentes y el fortalecimiento de la seguridad jurídica hacen que los inversionistas miren a la República Dominicana como un destino confiable para sus capitales.

Aguilera se refirió al reciente informe del Banco Central, en el que se destaca que, en el primer trimestre de este año 2026, la IED alcanzó los US$1,536.7 millones. De acuerdo con el organismo monetario, esta cifra representa un incremento de US$92.2 millones en comparación con el mismo período del año anterior.