Barrick Pueblo Viejo reconoce a personal por minería segura

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Barrick Pueblo Viejo reconoció la dedicación, entrega y profesionalismo de los hombres y mujeres que impulsan la minería moderna y responsable en el país.

En ocasión del Día Mundial del Minero, la empresa resaltó el papel esencial de sus empleados en la construcción de una operación segura, sostenible y alineada con los más altos estándares nacionales e internacionales.

"La industria minera cuenta con profesionales cualificados, comprometidos y con una gran dedicación por la excelencia. Hoy, se honra a cada minero y minera que, mediante su labor diaria, contribuyen al posicionamiento de Barrick Pueblo Viejo como un modelo de operación responsable y segura a nivel nacional”, dijo Gisselle Valera, presidenta de la compañía.

"Gracias a su esfuerzo, seguimos fortaleciendo nuestra contribución al desarrollo económico, social y ambiental de las comunidades donde operamos".

Por su parte, Isaac Luciano, gerente general, afirmó que la seguridad continúa siendo el valor más importante en Pueblo Viejo.

"Cada logro operacional es posible gracias a un equipo preparado y comprometido con una cultura de seguridad que se vive todos los días. Nuestros mineros son el motor de esta operación y nuestra prioridad es garantizar que regresen a casa sanos y salvos todos los días", dijo

Barrick Pueblo Viejo resaltó además la evolución de la minería moderna en el país, impulsada por la innovación, la tecnología y la digitalización de los procesos.