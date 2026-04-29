Fernando Alonso no piensa en el retiro y sigue dispuesto a continuar en la F1

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El piloto español Fernando Alonso tiene la intención de seguir compitiendo en la Fórmula 1 más allá del final de esta temporada, tras afirmar que aún no se siente preparado para retirarse.

Tras su debut en 2001, Alonso disputa su 23.ª temporada en la F1 y actualmente corre para el equipo Aston Martin, que atraviesa un momento difícil.

El piloto de 44 años firmó un contrato multianual con Aston Martin para 2024, pero el equipo aún no ha confirmado si se extenderá hasta 2027.

Durante el Gran Premio Histórico de Mónaco el sábado, Alonso declaró que planea continuar compitiendo más allá del final de esta temporada y que solo se retirará cuando se sienta preparado.

"Me encanta lo que hago. Me encanta correr", dijo Alonso. "Corrí mi primera carrera con tres años y ahora tengo 44, así que llevo 41 años al volante.

"Por lo tanto, cuando tenga que dejar de correr, será una decisión muy difícil de aceptar".

El tiempo lo dirá. Lo sentiré. De momento, no siento que haya llegado ese momento. Me siento competitivo, motivado y feliz al volante. Así que, sí, espero que no sea la última temporada.

Aston Martin y su socio de motores, Honda, han tenido un comienzo lento con la nueva normativa de la F1 en 2026. Alonso no logró terminar las dos primeras carreras y finalizó en la 18.ª posición en el Gran Premio de Japón.

El bicampeón del mundo declaró el año pasado que le resultaría difícil retirarse de la F1 mientras su coche no fuera competitivo y que esperaba dejar el deporte por todo lo alto.