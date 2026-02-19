BCRD: Tasas de interés continúan tendencia a bajar en el año 2026

Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

Las medidas de liquidez para el sistema financiero implementadas por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) a mediados del pasado años han provocado una disminución de 140 puntos básicos en las tasas de interés activas de la banca múltiple. al pasar de 14.99 % en mayo de 2025 a 13.59 % en enero de 2026.

En el caso de las asociaciones de ahorros y préstamos, el promedio de las tasas activas se ajustó a la baja en 71 puntos básicos, desde 15.53% a 14.81%, en ese mismo período.

El BCRD destaca en un artículo de su foro “Página Abierta”, que espera esta reducción de tasas continúe impactando el 2026, fortaleciendo la estabilidad financiera del país.

En la publicación, el BCRD explica que como consecuencia de las medidas de liquidez para el sistema financiero por RD$81 mil millones y las reducciones de 50 puntos básicos acumulados desde septiembre de 2025 en la tasa de política monetaria (TPM) se logró una reducción generalizada en las tasas de interés del mercado monetario y crediticio, tanto en los distintos tipos de operaciones, como en los principales sectores económicos y subsectores del sistema financiero.

Indica que se observa que las tasas de interés interbancarias de uno a siete días, las de reacción más inmediata a las medidas de liquidez, pasaron de 13.19 % en mayo de 2025 a 5.80 % en enero de 2026, para una reducción de 739 puntos básicos.

Al considerar el conjunto de plazos, las tasas de interés de operaciones interbancarias pasaron de 11.54 % a 6.95 % de mayo de 2025 a enero de 2026, registrando una baja de 459 puntos básicos.

Por sectores

Abordando el análisis por los principales sectores económicos, el artículo del BCRD apunta que la reducción observada a nivel consolidado en el promedio de las tasas activas de la banca múltiple se refleja igualmente, de manera transversal, en la tasa de interés activa correspondiente a diferentes actividades económicas, favoreciendo la inversión y el consumo.

En el comercio al por mayor/detalle pasó de de 14.84% a 13.06%, una baja de 78 puntos.

Mientras en manufactura la reducción de 13.1 % a 11.49%, 166 puntos menos. En el sector de construcción bajó de 14.77 % a 12.72%, lo que se traduce en 205 puntos por debajo.

En agropecuario, el ajuste a la baja de 15.94% a 13.92% para 202 puntos.

En tanto, consumo personal una disminución significativa de 20.18 % a 16.23%, es decir 395 puntos. Y en prestamos hipotecarios la reducción de 12.14 % a 11.93%, 21 puntos.

El BRCR proyecta que a medida que continúan operando los canales de transmisión de la política monetaria y las tasas de interés en los mercados financieros globales adoptan una tendencia a la baja en el año 2026, y se conservaría la tendencia a la disminución de las tasas de interés locales .