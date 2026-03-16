BHD convoca a premio reconoce labor mujeres

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El Banco BHD anunció la apertura de la convocatoria para la décima primera edición del Premio Mujeres que Cambian el Mundo, la principal premiación en la República Dominicana dedicada a reconocer y apoyar a mujeres cuya labor genera una contribución trascendente al bienestar de las personas y al desarrollo de sus comunidades y del país.

A través de esta iniciativa, el Banco BHD distingue a mujeres que, desde distintos ámbitos como la acción social, la educación, la ciencia, el arte, el emprendimiento, la salud, el medioambiente y otras áreas, realizan una labor sostenida que transforma vidas, fortalece comunidades y aporta soluciones a importantes desafíos sociales.

A lo largo de once ediciones, el Premio Mujeres que Cambian el Mundo se ha consolidado como una plataforma de reconocimiento y fortalecimiento a la contribución de la mujer. Desde su creación, el programa ha reconocido a más de cien mujeres, cuyas iniciativas han impactado positivamente a miles de personas en distintas localidades del país.

Josefina Navarro, vicepresidenta sénior de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social del Banco BHD, explicó que, "más allá de la gala de premiación, esta iniciativa nos permite visibilizar y fortalecer el extraordinario aporte que realizan estas mujeres, a través de nuestro programa de acompañamiento, que constituye uno de los rasgos distintivos del premio, ya que permite fortalecer la sostenibilidad y el alcance de las iniciativas lideradas por las galardonadas, ampliando el impacto positivo que generan en sus comunidades".

Además del reconocimiento público que se realiza en la gala de premiación, el programa ofrece a las galardonadas un proceso de acompañamiento integral durante un año, mediante el cual reciben asesoría, formación y apoyo para fortalecer el alcance y la sostenibilidad de sus proyectos.

Las bases y el formulario de postulación del premio están disponibles en www.mujeresquecambianelmundo.com.do, o pueden solicitarse en cualquiera de las sucursales del Banco BHD a nivel nacional, canales a través de los cuales también podrán entregarse las nominaciones. La convocatoria permanecerá abierta hasta el viernes 29 de mayo de 2026.