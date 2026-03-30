BHD presenta positivos resultados 2025

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El Banco BHD, el Centro Financiero BHD y el Grupo BHD realizaron sus asambleas anuales de accionistas en las que informaron los resultados de 2025 en cuanto a sus indicadores financieros y avances de los objetivos estratégicos de la organización.

En cuanto al Banco BHD, cerró el 2025 con utilidades netas ascendentes a RD$ 15,102 millones, lo que representa un aumento de 14 %; en tanto que el Centro Financiero BHD cerró el año con utilidades netas consolidadas por RD$ 18,850 millones para un incremento de 17 %.

Al presidir la asamblea de accionistas del Banco BHD, Steven Puig, presidente de la entidad, expresó que la organización evidenció un año de logros en cuanto a desempeño financiero, eficiencia operativa y fortalecimiento estratégico.

“El incremento en nuestras utilidades es una demostración de nuestra capacidad para generar ingresos de calidad, controlar costos y fortalecer nuestra posición competitiva en el mercado bancario”.

En un año retador en el que la economía dominicana se desenvolvió con moderado dinamismo, los activos de la entidad financiera se situaron en RD$ 646,337.5 millones.

Este desempeño estuvo impulsado por un incremento en los ingresos totales, que alcanzaron RD$ 89,783 millones, así como por una gestión eficiente del portafolio de negocios.

La cartera de préstamos neta también registró un comportamiento destacado al situarse en RD$ 368,861 millones para un incremento de 6 %.

Este crecimiento reafirma el compromiso del Banco BHD de continuar ampliando el acceso al crédito para empresas y personas.

En cuanto a los indicadores de solvencia, el Banco mantuvo un índice de 15 %, alineado con los niveles prudenciales del sistema financiero, y la morosidad se situó en 2%, con una cobertura de 2.3 veces, cifras que reflejan una cartera sana y adecuadamente provisionada.

Durante el 2025, tanto el Banco BHD como el Centro Financiero BHD avanzaron en la implementación de sus planes de transformación, fortaleciendo la digitalización de servicios, la modernización operativa y la sostenibilidad como eje transversal de la gestión.

Asimismo, las inversiones en tecnología y automatización impulsaron una mayor adopción de los canales digitales y reforzaron la capacidad de la organización para responder a las necesidades de clientes y usuarios en un entorno financiero dinámico.

Centro Financiero

Luis Molina Achécar, presidente del Centro Financiero BHD, quien presidió la asamblea de accionistas de este grupo empresarial, informó que los activos consolidados de la organización ascendieron a RD$ 747,183.5 millones aumentando 9 %. La rentabilidad del patrimonio promedio se elevó a 22 %, superando el 20 % registrado en el ejercicio previo.