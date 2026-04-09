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Reporte

BM proyecta RD tendrá segundo crecimiento región

Banco Mundial subraya necesidad de reformas para aumentar productividad, mejorar educación y fortalecer la integración comercial

Prevé RD crecerá 3.60%.

Prevé RD crecerá 3.60%.

Amarilis Castro
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Amarilis Castro

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República Dominicana proyecta un crecimiento para este año de un 3.60% y para el 2027 un 4.40%, uno de los más alto de la región, según el reporte “Panorama Económico de América Latina y el Caribe”, divulgado ayer por el Banco Mundial (BM).

El informe prevé que América Latina y el Caribe crecerán un 2,1% en 2026 y un 2,4% en 2027, caracterizado por una expansión moderada y una de las tasas más lentas a nivel mundial.

Las proyecciones de crecimiento por país para el 2026 son Guyana, lidera con un 22,4%, seguida por República Dominicana con un 4,3%, Panamá 4,1%, Argentina 4,0%, Paraguay y Guatemala 3,7%.

Mientras que las dos más más grandes economías: Brasil y México un 1,6% y 1,3%, respectivamente.

Motores y Riesgos

El consumo privado impulsa la economía, mientras que la inversión es débil.

Los riesgos incluyen la inestabilidad geopolítica, tasas de interés altas y la volatilidad de los precios de materias primas.

El panorama refleja resiliencia con inflación a la baja, pero enfrenta retos por baja inversión, alta deuda y dependencia de exportaciones.

Recomendaciones

El Banco Mundial subraya la necesidad de reformas estructurales para aumentar la productividad, mejorar la educación, fortalecer la integración comercial y crear empleos de calidad.

En ese sentido, recomienda cerrar las brechas de habilidades mediante la educación, la formación técnica y el desarrollo gerencial.

Además ampliar el acceso al financiamiento y fortalecer los marcos de insolvencia para que las empresas puedan asumir riesgos y crecer.

También profundizar la integración comercial para promover la competitividad y la adaptarse a los avances de la tecnología.

Asimismo, fortalecer la capacidad institucional para diseñar políticas que puedan identificar fallas del mercado, ajustar el rumbo y mantener los resultados.

Haití

En el caso de Haití, las perspectivas de ese país dependen fundamentalmente del éxito de las nuevas iniciativas de seguridad.

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Amarilis Castro

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