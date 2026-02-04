Bogotá recibió 1,9 millones de turistas extranjeros en 2025

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El Observatorio de Turismo de Bogotá presentó los resultados del más reciente Boletín de Cifras de Turismo (periodo noviembre diciembre 2025), confirmando que la capital colombiana no solo es un centro de negocios, sino un destino de experiencias vibrantes que cautiva al mundo.

Según el reporte, el 56 % de los visitantes extranjeros que llegaron a la ciudad durante el último año lo hicieron motivados por el turismo y el ocio, atraídos por la robusta oferta de eventos, gastronomía y cultura urbana.

Una ciudad que respira cultura y sabor

De acuerdo con el informe, Bogotá recibió 1.913.648 visitantes extranjeros durante el periodo analizado, lo que representó un crecimiento del 2,6 % frente a 2024.

El dinamismo de la "Marca Ciudad" se refleja en la preferencia de los viajeros, especialmente provenientes de mercados clave como Venezuela, Estados Unidos y México. El crecimiento del 2.6 % en visitantes internacionales (alcanzando cerca de 1.9 millones de personas) está intrínsecamente ligado a una agenda de eventos de talla mundial y a una oferta gastronómica que posiciona a Bogotá como una de las capitales culinarias de la región.

Los resultados del boletín reflejaron que la ciudad fue elegida por una oferta diversa que integra cultura, gastronomía, eventos, patrimonio, barrios con identidad y experiencias locales auténticas. Este enfoque consolidó a Bogotá como un destino que va más allá del turismo tradicional, donde la experiencia urbana y el contacto con la vida cotidiana de la ciudad influyeron de manera decisiva en la elección de viaje de los visitantes extranjeros.

El turismo siguió siendo un motor de empleo en la ciudad

El turismo también mantuvo su impacto positivo en la economía local. Entre septiembre y noviembre de 2025, el sector registró en promedio 127.867 empleos, equivalentes al 2,9 % del total de ocupados en la ciudad. El crecimiento estuvo impulsado principalmente por los sectores conexos como alimentos, bebidas, cultura y eventos, que aumentaron su empleo en 36,7 %, evidenciando el encadenamiento del turismo con otras actividades urbanas.

En materia de conectividad, aunque el número total de vuelos hacia Bogotá presentó una leve disminución del 0,1 % entre enero y noviembre de 2025, el tráfico aéreo internacional creció 7,5 %, compensando la caída del tráfico nacional. Durante ese periodo, el aeropuerto alcanzó una ocupación promedio del 81,4 %, reflejando una alta demanda de viajeros provenientes del exterior.

La ciudad también fortaleció su capacidad para atender a los visitantes. A noviembre de 2025, Bogotá contó con 14.085 prestadores de servicios turísticos activos en el Registro Nacional de Turismo, lo que representó un crecimiento del 1,2 % frente al año anterior. Las viviendas turísticas, las agencias de viajes y los establecimientos de alojamiento concentraron la mayor participación, ampliando la diversidad de la oferta disponible.

Este comportamiento se reflejó en el desempeño del sector hotelero. En noviembre de 2025, la ocupación hotelera en Bogotá fue del 69,4 %, superando en 14,7 puntos porcentuales el promedio nacional y confirmando la fortaleza de la capital como el principal receptor de viajeros del país.

En conjunto, estas cifras confirmaron el papel del turismo urbano y cultural como un motor estratégico para el desarrollo económico, social y cultural de Bogotá, así como su impacto en la proyección internacional de la ciudad como destino de experiencias.

El Boletín de Cifras de Turismo en Bogotá, periodo noviembre 2024 – octubre 2025, elaborado con información de Migración Colombia, Aerocivil, DANE y MINCIT, puede consultarse de manera completa en www.idt.gov.co, en la sección Observatorio.