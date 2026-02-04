Realizan conferencia “Lo que no te cuentan del éxito”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El pasado 28 de enero, el Gran Salón Piantini del JW Marriott Hotel Santo Domingo fue el escenario de la conferencia “Lo que no te cuentan del éxito”, un evento creado por The Pag Effect con el objetivo de romper mitos, inspirar nuevas perspectivas y revelar las verdades que suelen ocultarse detrás del concepto tradicional del éxito.

La jornada contó con una amplia agenda que incluyó cinco paneles y una conferencia magistral, en los que se abordaron temas como El poder de empezar hoy, Imagen, confianza y éxito, Comunicar con impacto, Del desafío a la oportunidad y Maquíllate para el éxito. El cierre estuvo a cargo de la conferencia magistral titulada “La otra cara del éxito”.

Entre los panelistas participantes se destacaron Víctor Rocha López, Henry Pimentel, Nathalia Morales, Eligio Reyes, Lourdes Serra, Anna Cuffaro, la Dra. Tammy Toribio, Argenis Grullón, María Jiménez, Jessica Medina, Yajaira Antonio, Zahory Fiallo, Robert Martínez, Chriss Daily y Benjamín Díaz, quienes compartieron experiencias, aprendizajes y reflexiones desde diversas áreas profesionales.

La maestría de ceremonias estuvo a cargo de Yamilet Valdez, mientras que la moderación de los paneles fue conducida por Floranyi Jáquez y Virginia Soriano, quienes propiciaron un diálogo cercano, dinámico y enriquecedor con el público asistente.

La conferencia contó con el respaldo de importantes marcas y aliados estratégicos, entre ellos: Chef Planning, Akina Eternal, Green Innovations, Pink as Gold, El Nuevo Diario, SMA Group, Grabo Estilo, Pimentel Hierchy Financial Giants, AC Brow Academy, The Babe Cave, Barbara Nieto Perfect Skin, Tu Paella RD, Bello Atelier de Belleza, SEABORD Energía Limpia, JJP Relaciones Públicas, Emporio de Belleza Dra. Tammy Toribio, Hydrasphere+, Ideágalo, OLAPLEX, Colón & Partners, Fundación Cáritas Unidas, Arajet, Arbaje Soni, Tiktokers RD, OC, Restaurante Borbone de Napoli, COFACA, Mine Art, Benjamin Glam MUA, Mitchelle Cobb, Piso 84, Frontera, RDM Solutions Tech, Sandy Fashion USA y Glam by Rob, entre otros.

“Lo que no te cuentan del éxito” USA Tour

Mitchelle M. Cobb, CEO de Pink as Gold y The Pag Effect, informó a través de un comunicado que ya iniciaron los preparativos para llevar el evento a Miami este año.

“Estamos muy emocionados de informar a todos nuestros seguidores que estamos preparando esta nueva experiencia en la ciudad del sol”, expresó.

Reconocimiento

En el marco de la conferencia, The Pag Effect otorgó reconocimientos especiales a destacadas personalidades por su impacto profesional y social:

Millizen Uribe, por su sobresaliente trayectoria profesional y su valioso aporte al fortalecimiento del liderazgo femenino, visibilizando logros, rompiendo estereotipos e inspirando una sociedad más equitativa e inclusiva.

David Sosa, por su destacada trayectoria empresarial y su liderazgo consciente, orientado al bienestar colectivo y al desarrollo social mediante iniciativas de impacto positivo.

Lorenny Solano, por su trayectoria profesional y su liderazgo en la defensa de los animales y el compromiso social, impulsando desde la Fundación LASO una sociedad más consciente y solidaria.

Luis Antonio Cruz Camacho, por sus valiosos aportes sociales, humanitarios y comunitarios a través de la Fundación Cruz Jiminián, contribuyendo significativamente al acceso a la salud, la dignidad humana y el bienestar de los sectores más vulnerables de la sociedad dominicana.

Reconocimiento especial by Pink as Gold

Durante el evento, la empresa de cosméticos estadounidense Pink as Gold reconoció a Juan Francisco López por su destacada trayectoria en el mundo de la belleza y su contribución al desarrollo y posicionamiento del sector.