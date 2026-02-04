Santo Domingo 0ºC / 0ºC
La ashwagandha el poderoso suplemento que puede cambiar tu vida y no lo sabias

Aunque por años fue un secreto de la medicina ayurvédica en la India, hoy la ashwagandha se comercializa en cápsulas, polvos y extractos, y gana terreno en mercados internacionales como República Dominicana.

ashwagandha-fruits

ashwagandha-fruitsShutterstock

Lency Alcántara
Lency Alcántara

La ashwagandha, conocida como “el ginseng indio”, se ha convertido en uno de los suplementos más populares en el mundo de la salud natural, gracias a sus propiedades que, según estudios científicos, pueden mejorar la energía, reducir el estrés y fortalecer el sistema inmunológico.

Expertos en nutrición señalan que este adaptógeno ayuda al cuerpo a manejar mejor el estrés, favorece la concentración y puede contribuir a regular el sueño. “Es un suplemento que, bien utilizado, puede mejorar la calidad de vida de muchas personas”, explican especialistas consultados.

El interés por la ashwagandha también se relaciona con su potencial para apoyar la salud metabólica y cardiovascular, aunque advierten que no sustituye tratamientos médicos y debe consumirse bajo orientación profesional.

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

