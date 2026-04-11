Bonao se moviliza: Más de 2000 personas dialogan con Supérate para fortalecer su bienestar

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Con la asistencia de más de 2 mil personas, la Dirección de Desarrollo Social Supérate desarrolló este viernes un encuentro con familias beneficiarias de los programas de protección social en el municipio de Bonao, provincia Monseñor Nouel, en el marco de su estrategia institucional para fortalecer el acompañamiento sociofamiliar en las distintas comunidades del país.

La actividad estuvo encabezada por su directora general, Mayra Jiménez, quien destacó la importancia de estos espacios para escuchar de manera directa a las familias, identificar sus principales necesidades y continuar fortaleciendo las políticas sociales orientadas a la superación de la pobreza.

“Hemos venido aquí para escucharles y conocer cómo sus necesidades están siendo impactadas por nuestros programas, pero también para saber de qué manera podemos, desde el Gobierno dominicano, seguir fortaleciendo la protección social. Agradecemos profundamente sus intervenciones y sus solicitudes, que nos comprometen a continuar trabajando para garantizar el bienestar de los hogares más humildes de esta provincia”, expresó Mayra Jiménez.

Encuentro de Dirección de Desarrollo Social Supérate

Encuentro de Dirección de Desarrollo Social Supérate

En la provincia Monseñor Nouel, un total de 22,266 hogares reciben subsidios a través de Supérate, lo que evidencia el alcance de la política social del Gobierno dominicano en esta demarcación. Entre los principales subsidios que impactan a estas familias se encuentran Aliméntate, con 21,988 hogares beneficiarios; BonoGas, con 19,505; y BonoLuz, que alcanza a 9,948 hogares.

Asimismo, programas orientados al desarrollo de capacidades como Avanza benefician a 1,453 familias, mientras que Aprende impacta a 556 hogares.

De igual forma, iniciativas dirigidas a poblaciones específicas, como Supérate Mujer y Familias con Niñas, Niños y Adolescentes, y el Fondo Nacional de la Niñez y Adolescencia con Discapacidad, continúan ampliando la cobertura social con un enfoque inclusivo. Estas cifras no representan una suma lineal, ya que un mismo hogar puede recibir más de un subsidio, permitiendo una atención más integral.

A nivel municipal, la distribución de beneficiarios refleja una mayor concentración en Bonao, seguido de Maimón y Piedra Blanca, evidenciando el alcance territorial del programa en toda la provincia.

En este espacio de escucha activa se realizó un levantamiento de inquietudes y necesidades de las familias beneficiarias, orientado a identificar oportunidades de mejora en los servicios y fortalecer el acompañamiento sociofamiliar, con un total de 1,469 formularios llenos.

El encuentro contó con la presencia del senador por la provincia Monseñor Nouel, Héctor Acosta (El Torito), quien destacó la importancia de estos acercamientos para la articulación del diálogo comunidad-Gobierno, al tiempo que resaltó el sentido de laboriosidad del pueblo.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de la señora Vicenta Pérez, directora Regional de Cibao Sur, quien resaltó el valor de estos encuentros para fortalecer el vínculo entre la institución y las comunidades, promoviendo la escucha activa, el diálogo y la construcción conjunta de soluciones.

En la actividad participaron autoridades provinciales y locales, como el diputado José Luis Abreu; el alcalde de Bonao, Eberto Antonio Núñez; el alcalde de Piedra Blanca, Radhamés Contreras; la gobernadora provincial, Adela Tejada; Ana Graciela Peña, directora del Centro UASD Bonao; y Ariel Betances, regidor, el Reverendo padre Heberto Suriel, además de equipos técnicos de la institución.

Con esta iniciativa, Supérate continúa consolidando su enfoque de cercanía y participación, contribuyendo al fortalecimiento del tejido social y al desarrollo integral de las familias dominicanas.