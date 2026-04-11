Hijo de Johnny Marte clasifica como "ilegal" al desalojo de la plaza Teleoferta

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

John Marte, hijo del veterano periodista Johnny Marte, calificó de 'ilegal y dañino' el desalojo de la plaza comercial Teleoferta, denunciando que el proceso se ejecutó al margen de la ley y afectó directamente el sustento de decenas de familias.

"Yo me quiero comunicar ante el pueblo y el presidente de la República: Me consta de que no se ha hecho el debido proceso ante la ley para hacer este desalojo. Se ha violentado la ley porque no se nos ha notificado este desalojo", señaló ante la prensa.

Según su versión de los hechos, las autoridades violentaron el derecho constitucional de las decenas de familias que operan en el negocio, debido a la falta de notificación del proceso y a que se exigió una salida forzosa al perimetrar toda la zona e impedir el acercamiento de los afectados.

"En ningún momento hemos recibido una notificación sobre esta orden de desalojo a favor de un señor llamado Eduardo Selman. Él sale en la orden, pero ese señor no tiene titularidad de estos terrenos", expresó.

En ese sentido, explicó que la ocupación de los inquilinos y comerciantes del establecimiento se debe a un arrendamiento acordado sobre el terreno.

"Ahora nos está desalojando una persona que dice tener los títulos de propiedad y no los tiene", indicó.

"No hay ningún decreto presidencial que haga efectivo ninguna actividad como está. Esto es un terreno privado. El señor Eduardo Selman que dice tener títulos y no los tiene", añadió.

En la misma línea, señaló que hace cuatro meses se dictó un fallo a favor de los inquilinos de la plaza para permanecer en el establecimiento.

Marte le exige a las autoridades competentes hacer el "debido proceso judicial" y velar por los derechos de las familias afectadas por la orden de desalojo.