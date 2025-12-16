Brasil mira a la RD para frenar el comercio ilícito

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La República Dominicana se consolida como un referente internacional en la lucha contra el comercio ilícito y el alcohol adulterado, un logro que ha captado la atención de Brasil, mostrando interés en conocer a profundidad las acciones implementadas y el modelo de trazabilidad y fiscalización nacional, con miras a fortalecer sus políticas públicas focalizadas en disminuir la producción de productos ilícitos y el contrabando.

Dado este notable logro, una delegación de periodistas de Rede Centro (Canal RD-7) de Brasil, encabezada por la periodista Flavia Alvarenga, ha viajado a la RD para conocer el logro y alcance del sistema de trazabilidad de bebidas alcohólicas y cigarrillos en el país (Trafico), herramienta que ha contribuido a la incautación de más 135 millones de unidades de productos ilícitos y reducido el contrabando, permitiendo alcanzar cero muertes por consumo de alcohol adulterado.

La visita de la delegación forma parte de un crucial intercambio de experiencias, que busca aprovechar las lecciones aprendidas en materia de ejecución de iniciativas contra el comercio ilícito de alcohol adulterado, destacando resultados sostenibles y reconocimiento regional por la efectividad y articulación interinstitucional,

Los legisladores brasileños ven en el sistema de trazabilidad y fiscalización dominicano la solución urgente para hacer frente a su crisis de bebidas adulteradas, iniciativa que será dada a conocer al público brasileño por la delegación quienes expresaron su plena satisfacción por los conocimientos adquiridos.