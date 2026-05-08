Buscan no se dispare déficit e inflación RD

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, consideró ayer que el Gobierno procura un balance entre la inflación, la actividad económica y el déficit fiscal frente a la crisis provocada por el conflicto en el Medio Oriente, en especial por el alza de los precios del petróleo.

Al pronunciarse sobre “Coyuntura Internacional e Impacto en RD” en el Encuentro Industrial organizado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), el funcionario aseguró que el gobierno busca evitar que se dispare el déficit fiscal y la inflación, sin que caiga la actividad económica.

El gobierno seguirá aplicando un aumento gradual en el precio de los combustibles para evitar que se dispare el déficit fiscal, dijo.

Señaló que el Gobierno evitará un aumento adicional del gasto corriente, fuera de los subsidios, y tratará de mantener la inversión pública.

Sostuvo que el gobierno ha elegido una velocidad de ajuste que combina responsabilidad fiscal y sensibilidad social.

“Tenemos márgenes para manejar la crisis y un Banco Central que tiene reservas y tiene mucha experiencia”, manifestó.

Agregó que tener como gobernador del Banco Central a Héctor Valdez Albizu da mucha tranquilidad al Ministerio de Hacienda, y nadie piensa que, con él en ese puesto, el país pueda enfrentar una crisis macroeconómica.

Planteó que, de ser necesario, que el Gobierno dispone de un margen de hasta RD$45,000 millones en gasto adicional sin incumplir la regla de gasto primario, aunque advirtió que esto pudiera implicar un alza del déficit fiscal.

“Las calificadoras de riesgo valorarán a los países que logren un manejo racional en esta coyuntura, combinando déficits controlados, subsidios focalizados y políticas macroeconómicas prudentes”, sostuvo.

Resaltó las fortalezas actuales como altas reservas internacionales, estabilidad cambiaria, un sistema financiero sólido, así como el dinamismo de sectores como turismo, remesas, exportaciones e inversión extranjera directa.

Después de la conferencia, el ministro de Hacienda y Economía respondió diez preguntas sobre diferentes tópicos, como energía, reforma fiscal y minería.

Afirmó que el Gobierno enfrenta la crisis con responsabilidad fiscal y sensibilidad social.

En tanto, el presidente de la AIRD, Julio Virgilio Brache, dijo que el país no puede limitarse a reaccionar ante los cambios globales, sino que debe anticiparse y consolidar su posición como una economía competitiva y resiliente.

“El momento exige remover trabas, corregir distorsiones y construir un entorno más ágil, predecible y favorable para producir”, expresó, al abogar por una política fiscal que simplifique procesos, fomente el cumplimiento.