Buscan fortalecer educación y la formación técnica

La Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (Uteco) y la empresa Barrick Pueblo Viejo suscribieron un importante acuerdo marco de cooperación interinstitucional, orientado al fortalecimiento de la educación, la investigación, la formación técnica y el desarrollo comunitario en la región.

El convenio fue firmado por la rectora de la Uteco, Marylin Díaz, la presidenta de Barrick Pueblo Viejo, Gisselle Valera y el gerente general de la empresa minera, Isaac Luciano.

Las iniciativas estarán enfocadas en mejorar la calidad educativa en los centros públicos y privados del área de influencia de Pueblo Viejo, mediante acciones conjuntas y sostenibles.

La alianza entre Uteco y Barrick Pueblo Viejo busca integrar todos los niveles educativos en un modelo continuo y adaptado a la realidad local, desarrollar un plan maestro para fortalecer el sistema educativo y potenciar áreas como docencia, pasantías, investigación y asistencia técnica.

El convenio tendrá una vigencia de tres años, prorrogables mediante solicitud escrita.