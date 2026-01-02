Buscan impulsar empleo juvenil

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Manpower Group República Dominicana y la Universidad Domínico Americano (UNICDA) firmaron un acuerdo estratégico que conecta la academia con el mercado laboral y fortalece la formación profesional de los jóvenes.

El convenio fue suscrito por Natalia Vásquez Guzmán, directora de país de ManpowerGroup, y Ramón Antonio Sosa Alcántara, rector y director ejecutivo de UNICDA, durante un acto celebrado en Santo Domingo.

El convenio establece una agenda conjunta que incluye acceso a estudios y análisis del mercado laboral, que permitirán a UNICDA fortalecer la pertinencia de su oferta académica.

Además, publicación prioritaria de vacantes y oportunidades laborales dirigidas a estudiantes y egresados. También conferencias y programas formativos en áreas como empleabilidad, liderazgo y transformación digital.

Asimismo, campañas de reclutamiento focalizadas en jóvenes formados en la institución.