Sigue la crisis por el oro negro
¿Es sostenible la política de subsidios frente a la volatilidad del petróleo?
Marte insistió en que la coyuntura internacional obliga a repensar la política energética nacional y a fortalecer medidas de eficiencia y diversificación
El economista Winston Marte advirtió que la reciente escalada en los precios internacionales del petróleo, provocada por el conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán, tendrá un impacto inmediato y negativo en la economía dominicana.
Según explicó en entrevista para el periódico Hoy, el precio del crudo West Texas Intermediate (WTI) pasó de 65 dólares por barril en febrero a un rango de 90 a 100 dólares en marzo, lo que representa un incremento cercano al 35%.
“Aunque el Gobierno dispuso una partida adicional de RD$10,000 millones para el subsidio a los combustibles, las autoridades no podrán evitar ajustes al alza en los precios internos”, señaló Marte.
El economista subrayó que este aumento afecta directamente a las familias, que se ven obligadas a posponer viajes y actividades recreativas, y repercute en los costos de transporte de materias primas, insumos y productos de consumo masivo.
“La consecuencia inmediata es una reducción en la actividad económica de comunidades del interior y una caída en las ventas de miles de mipymes”, puntualizó.
Marte insistió en que la coyuntura internacional obliga a repensar la política energética nacional y a fortalecer medidas de eficiencia y diversificación.
“El país no puede depender exclusivamente de subsidios coyunturales; necesitamos una estrategia de largo plazo que proteja a los sectores productivos y a los hogares más vulnerables”, concluyó.
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