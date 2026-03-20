¿Es sostenible la política de subsidios frente a la volatilidad del petróleo?

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El economista Winston Marte advirtió que la reciente escalada en los precios internacionales del petróleo, provocada por el conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán, tendrá un impacto inmediato y negativo en la economía dominicana.

Según explicó en entrevista para el periódico Hoy, el precio del crudo West Texas Intermediate (WTI) pasó de 65 dólares por barril en febrero a un rango de 90 a 100 dólares en marzo, lo que representa un incremento cercano al 35%.

“Aunque el Gobierno dispuso una partida adicional de RD$10,000 millones para el subsidio a los combustibles, las autoridades no podrán evitar ajustes al alza en los precios internos”, señaló Marte.

Economista Winston Marte habla sobre la deuda externa

El economista subrayó que este aumento afecta directamente a las familias, que se ven obligadas a posponer viajes y actividades recreativas, y repercute en los costos de transporte de materias primas, insumos y productos de consumo masivo.

“La consecuencia inmediata es una reducción en la actividad económica de comunidades del interior y una caída en las ventas de miles de mipymes”, puntualizó.

Marte insistió en que la coyuntura internacional obliga a repensar la política energética nacional y a fortalecer medidas de eficiencia y diversificación.

“El país no puede depender exclusivamente de subsidios coyunturales; necesitamos una estrategia de largo plazo que proteja a los sectores productivos y a los hogares más vulnerables”, concluyó.