Cómo calcular tu doble sueldo en República Dominicana paso a paso

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Cada diciembre, el pago del doble sueldo —también conocido como salario 13 o regalía pascual— se convierte en uno de los temas más esperados por los trabajadores dominicanos. Este beneficio está consagrado en el Artículo 219 del Código de Trabajo, que obliga a los empleadores a entregar, antes del 20 de diciembre, un monto equivalente al promedio de los salarios ordinarios devengados durante el año.

Marco legal

• Artículo 219 del Código de Trabajo: establece la obligación del pago del doble sueldo.

Doble sueldo:

• Derecho adquirido: todo trabajador con más de tres meses de servicio tiene derecho a recibirlo.

• Proporcionalidad: si el empleado no trabajó el año completo, el pago se calcula en proporción al tiempo laborado.

• Exclusiones: no se incluyen vacaciones, horas extras ni beneficios especiales.

Cómo calcularlo

1. Salario fijo: se toma el sueldo mensual ordinario.

Código de Trabajo sobre doble sueldo

2. Ingresos variables: se suman comisiones y bonificaciones que formen parte del salario.

3. Promedio anual: se divide el total de ingresos entre los meses trabajados.

4. Resultado: ese promedio es el monto del doble sueldo.

Ejemplo práctico

• Un trabajador con salario fijo de RD$30,000 durante 12 meses recibirá RD$30,000 de doble sueldo.

• Si solo trabajó 6 meses, el cálculo sería:

Impacto social y económico

• El doble sueldo representa un respiro financiero para las familias en la temporada navideña.

• Se convierte en motor de consumo en sectores como comercio, transporte y servicios.

• Para las empresas, implica una planificación financiera que debe contemplarse desde inicios de año.

Opinión de expertos

Economistas señalan que este pago, aunque es un derecho laboral, también funciona como estímulo económico estacional, incrementando la circulación de dinero en diciembre y dinamizando la economía local.