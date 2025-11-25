Doble sueldo y Brisita Navideña: ¿Cómo, cuándo y dónde se entregará?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Miles de dominicanos esperan con la llegada del doble sueldo y “Brisita Navideña”, dos iniciativas que cada año alivian los bolsillos de las familias.

El presidente de la República, Luis Abinader anunció que el doble sueldo, que corresponde al salario número 13, será entregado a partir de la primera semana de diciembre.

El Gobierno desembolsará RD$34,448 millones por concepto de regalía pascual, garantizando a los servidores públicos recibir a tiempo su salario de Navidad.

En cuanto a la Brisita Navideña, los residentes del país la sentirán a partir de este 29 de noviembre hasta el 5 de enero.

La entrega se realizará desde las instituciones públicas para garantizar que cada familia dominicana disfrute de unas fiestas dignas y llenas de alegría.

El jefe de Estado informó que, a través del programa Supérate se entregarán bonos digitales de RD$1,500 que impactarán a 1 millón 400 mil familias.

Asimismo, el Gabinete de Política Social entregará bonos en tarjeta física por igual monto, alcanzando 1 millón 200 mil personas.

Estos serán entregados el 4 de diciembre.

Durante cinco semanas, se llevarán a cabo almuerzos y cenas navideñas, Villa Navidad, entrega de bonos y juguetes, conciertos, ferias de productores y más, fortaleciendo la tradición de compartir estas fechas en familia y con seres queridos.

Almuerzos, cenas y fiestas navideñas

Asimismo, se habilitarán 19 parques de Navidad, 19 almuerzos o cenas comunitarias y 14 fiestas de cierre a través de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales (PROPEEP).

Además, mediante la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC) se ejecutará el programa Navidad 360, para la distribución de cenas y almuerzos navideños, entrega de kits de raciones crudas, enseres del hogar y reparaciones de techos para familias vulnerables.

Esto se traducirá en más de 15 millones de raciones servidas por el programa _Cuchara de Esperanza_ a través de comedores fijos y cocinas móviles y 1.5 millones de raciones crudas con artículos navideños distribuidas a organizaciones sociales.

Más de 25,000 familias serán beneficiadas con enseres y electrodomésticos y se repararán más de 6,000 techados de viviendas en todo el país.