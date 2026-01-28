¿Los chinos venden barato porque hacen competencia desleal? Empresariado responde

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Ante los cuestionamientos sobre supuesta competencia desleal por parte de comercios chinos en la República Dominicana, representantes del sector empresarial y comercial de origen chino rechazaron estas acusaciones y aseguraron que sus precios responden a la oferta y la demanda.

El representante legal de los inversionistas extranjeros, Ramón Peralta, explicó que vender a un precio más bajo no constituye competencia desleal, siempre que se respeten los costos y se obtenga una ganancia razonable.

"Lo que llamarían deslealtad por ejemplo, es que este celular se puede vender en cinco pesos, y yo vendo en cincuenta para ganarme un ecxedente, cuando el precio normal y que yo pueda tener ganancias son los cinco pesos", ejemplificó Peralta.

Añadió que, venderlo más barato "no es deslealtad, es un mercado y yo estoy ofreciendo un precio".

Peralta sostuvo que estos comercios, al igual que cualquier otro establecimiento formal, importan mercancías, pagan mano de obra y cumplen con los requisitos legales establecidos.

Añadió que, en su opinión, la percepción de competencia desleal surge en contextos donde ha existido un desbalance en los precios.

Dijo que "en muchos sectores de la República Dominicana", lo que ha "faltado" es "un equilibro" y por esta razón "han abusado de los precios".

"Entonces, estos comercios (chinos) que vienen y ponen un precio justo, y que los dominicanos han entendido que están comprando a un precio justo y van a esas tiendas. Entonces, no hay una competencia desleal, simplemente una oferta y una demanda", señaló Peralta..

Por su parte, la empresaria Jessica Peng manifestó la disposición del sector de trabajar de la mano con las autoridades para que los casos puntuales que aún se encuentran en proceso de adecuación normativa puedan subsanar cualquier brecha técnica de manera amigable.

Reconoció que pueden existir situaciones aisladas que requieren la actualización de procesos, y expresó la voluntad del sector de sentarse en la mesa del diálogo con el Gobierno y las instituciones correspondientes, a fin de regularizar cualquier situación de forma armónica y transparente.

En ese mismo sentido, Peralta reiteró que la operatividad del sector empresarial chino se rige por el marco jurídico vigente, incluyendo el Código Tributario y la Ley General de Aduanas, y aseguró que los procesos se desarrollan dentro de la legalidad.

En nombre de sus representados, hizo un llamado a las autoridades a mantener canales de comunicación abiertos que fortalezcan la seguridad jurídica y permitan continuar fomentando un clima de negocios favorable.