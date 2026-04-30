Cita retos para impulsar competitividad exportación

Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

“La República Dominicana cuenta con un gran potencial exportador, pero es fundamental continuar cerrando brechas en competitividad, especialmente en capital humano, innovación y adaptación a las exigencias de los mercados internacionales”, afirmó el director de RGX, Diego Frediani, al presentar el Índice de Competitividad Exportadora Sostenible.

Frediani explicó que el fortalecimiento del talento humano, junto con la incorporación de herramientas digitales, el comercio electrónico, la inteligencia artificial y las certificaciones de calidad, resulta determinante para lograr una inserción exitosa en el comercio global.

Asimismo, subrayó la importancia de diversificar mercados en un contexto internacional cada vez más desafiante.

Estas declaraciones se produjeron durante el encuentro “Competitividad Exportadora: Cómo diversificar mercados y competir globalmente”, organizado por Pro Dominicana, el Banco Popular Dominicano y la RGX, con el objetivo de fortalecer las capacidades del sector exportador dominicano.

La jornada inició con las palabras de bienvenida de la directora ejecutiva de Pro Dominicana, Biviana Riveiro, quien destacó la importancia de generar espacios que promuevan el conocimiento, conecten oportunidades y fortalezcan la visión estratégica del sector.

Riveiro también resaltó el desempeño reciente del sector exportador, al indicar que las exportaciones alcanzaron los US$3,738.6 millones durante el período enero–marzo de 2026, según datos del Banco Central, evidenciando la resiliencia y el potencial de la oferta exportable nacional.

Indicó que estos resultados reflejan una diversificación sostenida hacia mercados como Estados Unidos, Canadá, Haití, India, Puerto Rico, Países Bajos y China, consolidando la presencia del país en destinos estratégicos.

“El fortalecimiento de la competitividad exportadora no es una opción, sino una necesidad para garantizar la inserción efectiva de nuestras empresas en el comercio global”, expresó la funcionaria.

De lado, el vicepresidente de productos especializados del Banco Popular, Jorge Luis Arias, destacó que el acceso a herramientas financieras adecuadas permite a las empresas fortalecer su capacidad productiva, innovar y competir con mayor valor agregado en mercados internacionales.

Durante el cierre del evento, el director de exportaciones de Pro Dominicana, Segismundo Morey, presentó los servicios y plataformas de apoyo disponibles para los exportadores, resaltando el acompañamiento institucional en áreas como inteligencia de mercados, asesoría técnica y promoción internacional.

Morey concluyó que la competitividad exportadora constituye un pilar clave para el crecimiento económico sostenible, destacando la necesidad de seguir fortaleciendo las capacidades productivas y la inserción en los mercados internacionales.