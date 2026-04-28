Scotiabank reportan activos por RD$180 mil millones y un crecimiento de 7.6% en 2025

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Scotiabank República Dominicana cerró el año 2025 con activos por RD$180 mil millones y una cartera de crédito cercana a RD$119 mil millones.

Los depósitos superaron los RD$141 mil millones, para un crecimiento interanual de 10%. Este desempeño estuvo impulsado principalmente por el dinamismo del portafolio de crédito, que aumentó 7.3% frente a 2024 con un buen manejo de provisiones de cartera.

La utilidad neta alcanzó RD$2,699 millones, para un crecimiento interanual de 55%, mientras que el patrimonio se situó en torno a RD$28 mil millones. Estos resultados se reflejaron en una mejora de los principales indicadores de rentabilidad y eficiencia, junto con un índice de solvencia de 16.9%, significativamente por encima de los mínimos regulatorios. Este indicador supera el promedio del sistema y corresponde al nivel de solvencia más alto entre los bancos múltiples privados, lo que evidencia una posición de capital sólida y un margen adecuado para respaldar los planes de crecimiento del negocio, en el marco de una gestión prudente del riesgo.

“Nuestro desempeño en 2025 refleja una ejecución disciplinada de nuestra estrategia y confirma que el crecimiento sostenible se construye con decisiones responsables, enfocadas en nuestros clientes”, señaló Jabar Singh, presidente ejecutivo de Scotiabank República Dominicana y Caribe. Este desempeño estuvo respaldado por una gestión financiera prudente y consistente, reconocida por el mercado a través de la ratificación de la máxima calificación crediticia AAA por parte de la firma Feller Rate.

“La evolución del Banco responde a una estrategia clara, con foco en el crecimiento rentable, una gestión rigurosa del riesgo y la excelencia operativa, bajo los más altos estándares de gobierno corporativo”, añadió Singh.

Los resultados se presentaron durante la Asamblea General de Accionistas, en la que se dio a conocer el Informe Anual de Gestión del Consejo de Directores y se incorporó como nuevo miembro externo a Enrique Zorrilla Fullaondo, ejecutivo con más de 40 años de trayectoria en el sector bancario.

Zorrilla fue presidente y director general de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat; miembro de los consejos de administración de BanSud (Argentina), Scotiabank Perú y Scotiabank Colpatria (Colombia); vicepresidente de la Asociación de Bancos de México en tres ocasiones; y actualmente se desempeña como presidente de la Junta Directiva de DAVIbank, en Colombia.

La presidencia del Consejo se mantiene a cargo de Pablo Garrido, en calidad de miembro externo independiente, en línea con los más altos estándares de buen gobierno corporativo. Asimismo, fueron ratificados Jabar Singh, presidente ejecutivo de Scotiabank República Dominicana y Caribe, como vicepresidente; y Raquel Sordo como secretaria. Completan la composición de miembros externos Mónika Infante, Alejandro Peña Prieto y Enrique Zorrilla Fullaondo.

El Consejo de Directores de Scotiabank desempeña un rol clave en la definición del rumbo estratégico y en la supervisión del desempeño integral de la institución, contribuyendo a sostener e impulsar su crecimiento y posicionamiento competitivo en la República Dominicana, un mercado con importantes oportunidades de desarrollo.

Su renovada conformación se basa en altos niveles de independencia y en una amplia diversidad de perfiles profesionales y generacionales, lo que fortalece el análisis estratégico, enriquece la deliberación y potencia la capacidad del Banco de generar valor sostenible para sus clientes y la sociedad.

En 2025, el Banco conmemoró 105 años de presencia ininterrumpida en la República Dominicana, reafirmando más de un siglo de compromiso con el desarrollo económico y social del país. A lo largo de su trayectoria, ha acompañado a empresas, familias e instituciones, consolidando relaciones basadas en la confianza y en una visión de largo plazo orientada a construir una banca robusta, resiliente y sostenible, capaz de trascender los distintos ciclos económicos.