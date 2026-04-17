CNTD se retracta de denuncia a César Iglesias

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) admitió que un video que presentó durante una rueda de prensa para llamar la atención de las autoridades del Ministerio de Trabajo, no corresponde al área de producción de la empresa César Iglesias, sino a la de desechos como resultado de una fumigación.

Luego de lamentar haber hecho la denuncia sin antes investigar las imágenes del video con larvas, Santo Sánchez, tercer vicepresidente de la entidad, se disculpó por las acciones tomadas por la CNTD ante lo que creían hacía daño a la población . Para retractarse de la denuncia realizada, Sánchez grabó un video aclarando que pudieron verificar que, en efecto, las imágenes del video no corresponden al área de producción.