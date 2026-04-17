Proponen declarar a Joaquín Balaguer 'Padre del Medio Ambiente' en República Dominicana

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El diputado Juan José Rojas, representante de la provincia Santo Domingo, sometió un proyecto de ley que busca declarar al expresidente Joaquín Balaguer como “Padre del Medio Ambiente de la República Dominicana”, en reconocimiento a su legado en la protección y conservación de los recursos naturales del país.

La pieza legislativa cuenta además con el respaldo de otros diputados que figuran como coproponentes, pertenecientes a distintos partidos del sistema político dominicano, lo que evidencia el carácter plural y de consenso de la iniciativa.

La propuesta destaca que durante sus gobiernos se impulsaron amplios programas de reforestación, así como la creación de parques nacionales, reservas científicas y áreas protegidas que hoy constituyen una parte fundamental del patrimonio ambiental dominicano.

El proyecto establece, además, que el Ministerio de Medio Ambiente, en coordinación con otras instituciones del Estado, desarrollará programas educativos y actividades conmemorativas para difundir el aporte ambiental de Balaguer entre las nuevas generaciones.

Asimismo, contempla la designación de un área protegida con su nombre y la construcción de un monumento en su honor, como símbolo de su compromiso con la sostenibilidad y la preservación ecológica.

El diputado Rojas expresó que esta iniciativa busca “reconocer una visión de Estado que marcó un antes y un después en la política ambiental dominicana”, al tiempo que resaltó la importancia de fortalecer la conciencia nacional sobre la protección del medio ambiente.