Collado: visión del BM sobre economía de RD es optimista

El vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), Miguel Collado Di Franco, dijo ayer que la opinión del Banco Mundial sobre el desempeño económico del país es un tanto optimista como es la visión de las autoridades de que la economía crecerá este año un 4.5% del producto interno bruto (PIB).

“No vemos cambios en los fundamentos de la economía para que se produzcan un crecimiento de esa naturaleza.

La economía dominicana ha estado estimulada artificialmente por la política monetaria y en parte los estímulos fiscales que se producen en los presupuestos cuando son revisados a mitad de año para incrementa el gasto de capital en los últimos años”, dijo.

Precisó que eso se ha visto, independientemente de lo que ocurrió en la pandemia del Covid-19, en los años 2023, 2024 y 2025 con modificaciones del presupuesto y sobre todo con políticas de estímulos monetarios de liberación del encaje legal, facilidades de liquidez rápida y, en ocasiones, redención de títulos deuda del Banco Central.

Consideró que si no se producen reformas estructurales significativas es muy difícil alcanzar el 4.5% del PIB para este año.

En contraposición al Banco Mundial, resaltó que las Naciones Unidas, en un informe de este mes denominado World Economic Situation and Prospects 2026, señalan que la economía del país crecería 3.6% este año.

Resaltó que los organismos multilaterales, como el Banco Mundial se llevan de las informaciones oficiales.

Expuso que si las autoridades informan que República Dominicana perfila este año con un determinado crecimiento económico es muy difícil que los organismos multilaterales lo contradigan.

La delegación del Banco Mundial que visitó al presidente Luis Abinader resaltó el desempeño económico del país, sobre todo el crecimiento sostenido de la economía.