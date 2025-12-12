Colocó RD$231 MM en préstamos pymes

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Promipyme colocó RD$231 millones en préstamos a 864 microempresarios en el municipio Santo Domingo Este, de los cuales el 66% corresponde a negocios liderados por mujeres.

“Trabajamos para llevar nuestros créditos donde vive la gente, corrigiendo desigualdades que afectan a miles de microempresarios”, dijo el director general de Promipyme, Fabricio Gómez Mazara.

Y agregó: “El crédito y la educación financiera son herramientas reales para que más dominicanos entren al tejido productivo”.

La entrega de los créditos fue coordinada por Promipyme y el Instituto Dominicano de las Telecomuniocaciones (Indotel), cuyo presidente, Guido Gómez Mazara, resaltó que durante su gestión se han entregado 130,00 becas digitales a nivel nacional.

Indicó que programa Soy Digital busca impulsar la formación tecnológica como eje principal de empleabilidad en el país, mediante capacitaciones gratuitas.