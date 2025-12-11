Coopadepe recibe premio BCIE Solidarios por su trayectoria de 25 años en inclusión financiera

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En una ceremonia realizada en los salones del Banco Central, la cooperativa Coopadepe fue galardonada este viernes con el premio BCIE Solidarios a la Microempresa, en la categoría “Gestión Institucional de Inclusión Financiera”.

El reconocimiento, otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Consejo de Fundaciones Americanas de Desarrollo (Solidarios), destaca la labor constante de Coopadepe durante sus 25 años de historia, manteniendo firme su filosofía de ser un soporte financiero para emprendedores.

Al recibir el galardón, Gendry de la Rosa, Gerente General de Coopadepe, afirmó que: “Este premio valida nuestro compromiso de servir como pilar para quienes buscan desarrollar sus proyectos. Para nosotros, no se trata sólo de financiar operaciones, sino de financiar ideas y sueños. Durante un cuarto de siglo, hemos mantenido la convicción de que el crecimiento económico inclusivo comienza apostando por la gente y su capacidad de emprender”.

El evento reunió a importantes actores del sector financiero y de desarrollo, enfatizando el rol clave de las instituciones que, como Coopadepe, trabajan para ampliar el acceso a servicios financieros y promover el crecimiento desde la base productiva.

Con este premio, Coopadepe reafirma su misión de seguir impulsando la inclusión financiera y apoyando el emprendimiento en la República Dominicana.