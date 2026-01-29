Comerciantes chinos piden reabrir negocios

Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

Representantes del comercio chino aseguraron que, independientemente de casos aislado, el sector empresarial y comercial chino en República Dominicana cumple con normativas fiscales, laborales y legales, con el objetivo de contribuir con el crecimiento económico del país.

El representante legal de un grupo de comerciantes chinos, Ramón Peralta, señaló que existe una campaña de descrédito contra comerciantes chinos.

De su lado, Jessica Peng, representante del sector comercial chino, destacó la disposición de trabajar con el acompañamiento de las autoridades para que los casos puntuales que aún se encuentran en proceso de adecuación normativa puedan subsanar cualquier brecha técnica de manera amigable.

Peralta y Peng aseguraron en la actualidad se están perdiendo billones de pesos y miles de empleos por la disposición de cierre de decenas de establecimientos comerciales chinos por parte del Ministerio de Vivienda y Edificaciones.