Comerciantes garantizan estabilidad precios

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

El presidente del Consejo Nacional del Comercio en Provisiones (CNCP), Jorge Jerez Espinal, consideró ayer positivo el protocolo de anticipación orientado a garantizar el abastecimiento continuo, evitar la especulación y preservar la estabilidad de precios.

Explicó que este mecanismo permitirá fortalecer la coordinación para que los inventarios fluyan de manera oportuna desde los puertos hasta el consumidor final.

Señaló que el comercio de provisiones ha mantenido la estabilidad en los precios de los productos, sustentado en el comportamiento favorable de la tasa de cambio y en las condiciones previamente establecidas en los costos logísticos.

Expresó que, en el contexto actual, resulta fundamental fortalecer los mecanismos de distribución de los productos agropecuarios, asegurando su llegada oportuna y eficiente al comercio de provisiones tradicional.

Hizo un llamado a todos los actores de la cadena de suministro —industrias, importadores, distribuidores, mayoristas y detallistas— a continuar actuando con responsabilidad, a fin de contribuir a preservar la estabilidad de los precios.

Jerez Espinal planteó la necesidad de fortalecer el enfoque del programa Supérate, promoviendo su implementación en los colmados y pequeños supermercados.