Competencia y altos costos operativos afecta comercio

Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

La competencia que generan grandes cadenas de supermercados, los altos costos operacionales, la decisión gubernamental de llevar los programas como Supérate a los grandes negocios y la falta de financiamiento están afectando al comercio detallista de provisiones, al punto de provocar la quiebra de más de 5,000 colmados en el presente año, de acuerdo al presidente de Central Nacional de Detallistas Unidos (CNDU), Ricardo Rosario.

El dirigente comercial indicó que al cierre de este año 2025 el comercio detallista de provisiones, aunque siguen siendo los líderes en distribución de alimentos, operan de forma atomizada.

“Operamos en desigualdad con las cadenas de supermercados, las que existen y la que están llegando que, utilizando economía de escala, abaratan sus costos y como no existe ningún tipo de regulación se instalan en provincias, municipios y barrios compitiendo de manera desigual con los pequeños minoristas”, precisó

Dijo que ese sector, además de que compra de manera individual, sus costos operativos representan entre un 19% y 23 % de las ventas dependiendo el lugar donde se encuentre.

Rosario citó entre esos costos el pago de alquileres, de electricidad, transporte, empleados, combustibles, los arbitrios y pago de intereses por financiamiento.

Dijo que otros problemas que enfrentan los pequeños detallistas son las constantes alzas de precios, servicios, la delincuencia, inseguridad ciudadana, falta de regulación fiscal y laboral acorde con la categoría, además del desamparo de la seguridad, social, programa de viviendas y pensiones. Para lograr la disminución de los costos operativos, propuso el otorgamiento de un financiamiento, a través del Banco Agrícola y el Bandex, para la construcción de cinco centros regionales de distribución de alimentos con la climatización y logística necesaria para abastecer a 50 mil negocios detallistas.

Argumentó que eso garantizaría estabilidad de precios mediante la adquisición directa de rubros de producción nacional o de importación, estableciendo por resolución los niveles de precios al detallista y al consumidor final.