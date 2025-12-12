Tras una comprensible pausa, el BC bajaría la tasa de interés

Publicado por Mario Mendez Creado: Actualizado:

La reunión de política monetaria de este mes debería concluir en una reducción de la principal tasa de referencia, tras la pausa de noviembre. Se repetiría lo que ocurrió en diciembre del 2024, cuando el Banco Central despidió el año con una reducción de 25 puntos básicos, de 6.00% a 5.75% anual.

Está ante la misma disyuntiva a que se enfrentó la Reserva Federal: presiones alcistas sobre los precios, aunque en el caso de la República Dominicana la tasa de inflación se mantiene dentro del rango meta del programa monetario y caída en el crecimiento económico.

Cuando se reunió en este noviembre, el Banco Central tuvo en lo correcto al no mover las fichas, para cuidarse del riesgo de que su política monetaria, ante la decisión de la Reserva Federal de hacer una pausa en la reducción de tipos, se desalineara respecto a la del banco central estadounidense. Así evitaba salida de capitales.

Pero desaparecido ese riesgo, el banco central tiene probablemente más razones que la autoridad monetaria de EE.UU para disponer una baja, pues la caída del crecimiento económico ha sido en el 2025 más pronunciado en la República Dominicana que en Estados Unidos.

El crecimiento anualizado del PIB de EE.UU fue a septiembre de 3.8, bueno para una economía grande, pero el débil comportamiento del mercado laboral – en noviembre se eliminaron 32,000 empleos en el sector privado- y la tasa de desempleo subió a 4.4% en septiembre, su nivel más alto desde 2021- ha llevado en que en la decisión de este martes pesará más la preocupación sobre este comportamiento que el de los precios, a pesar de que la inflación en Estados Unidos volvió a subir en septiembre respecto al mes anterior, de 2,7% a 2,8% anual, y hay quienes proyectan que terminaría el año más cerca del 3%, por encima de la meta del 2%.

En cambio, la inflación interanual de la República Dominicana a octubre 2025 fue de 4.23 %, dentro del rango meta de 4.0 % ± 1.0 %.

Con una inflación cerca del límite superior del rango meta, el Banco Central tiene razones para seguir teniendo una postura cautelosa, pero la sorprendente caída del PIB –sólo creció 2.2% en enero-septiembre de 2025- deberá animarle a hacia flexibilizar la política monetaria, aún sea con una reducción de la tasa de referencia en 25 puntos básicos, de 5.25% a 5%. Si no lo hiciera, nuestro banco central sería inconsecuente con su homólogo estadounidense, que le ha tendido la mano en la que se apoye cuando se incline por el descenso de los tipos.