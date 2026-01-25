Amor, acción y suspenso: descubre las series y películas que arrasan en Netflix

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Este fin de semana te traemos seis series y películas que están dando de qué hablar en Netflix, posicionandose en el top 10. Amor, acción, suspenso y drama están presentes en estas historias que han conquistado al público y prometen maratones intensos para todos los gustos.

Prepara las palomitas y elige por dónde empezar

The good doctor

Un talentoso cirujano con autismo y síndrome de savant se incorpora a un prestigioso hospital, donde enfrenta el escepticismo de los pacientes y de sus propios colegas.

Él y ella

Un detective y una periodista que están casados -pero distanciados- compiten para resolver un caso de homicidio en el cual cada uno cree que el otro es el principal sospechoso.

El gran diluvio

En el que podría ser el último día en la Tierra, una lucha de vida o muerte en un apartamento inundado pronto se convierte en la única esperanza de supervivencia de la humanidad.

El Botín

La confianza tambalea cuando un grupo de policías de Miami descubre millones de dólares en efectivo en una casa de seguridad abandonada. Ya nada -ni nadie- queda fuera de sospecha.

Stranger Things

Después de la extraña desaparición de un niño, un pueblo se encuentra ante un misterio que revela experimentos secretos, fuerzas sobrenaturales y a una niña muy especial.

La reina del flow

Después de pasar diecisiete años en la cárcel injustamente, una compositora talentosa busca vengarse de los hombres que la hundieron y mataron a su familia.